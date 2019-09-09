Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова заявила о том, что ученики в селе Кенеш Нарынского района будут переведены в другое помещение до наступления холодов. Сейчас это помещение ремонтируется.

Также Омурбекова добавила, что правительство поставило перед собой задачу: в течении ближайших лет решить проблему с аварийными школами.

Пресс-служба правительства утверждает, что в селе Кенеш «в скором времени» начнут строить новую школу — уже готова проектно-сметная документация.

Фотография с открытия школы из контейнеров в селе Кенеш вызвала возмущение пользователей соцсетей. Гражданские активисты инициировали сбор средств на строительство новой школы, но правительство заявило, что построит ее самостоятельно.

Ранее зампред правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева заявила, что школа из контейнеров — это вынужденная мера, потому что остальные подходящие здания в селе находятся в аварийном состоянии или заняты.

Всего под школу выделили шесть контейнеров, в которых учатся 160 учеников в две смены. Каждый контейнер вмещает в себя около 15 человек. Дети, которым не хватило места в контейнерах, учатся в соседней столовой.