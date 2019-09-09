Первомайский суд Бишкека пересмотрел меру пресечения в отношении милиционеров, которые по версии следствия отпустили подозреваемых в избиении — сотрудников милиции отпустили под домашний арест до 2 ноября.

Представитель Первомайского суда Бишкека сказал, что при рассмотрении дела были приняты во внимание положительные характеристики милиционеров и то, что оба женаты и имеют малолетних детей.

Сотрудников милиции обвиняют в том, что они отпустили двоих подозреваемых, которые 28 августа избили бишкекчан на пересечении Ахунбаева и Курчатова.

Пострадавшие — двое мужчин — получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его из нее вывести.

После служебного разбирательства в отношении милиционеров началось расследование по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Укрывательство преступления».

Санкции также коснулись и других сотрудников милиции. Из МВД был уволен майор ГУВД Чуйской области, чей брат был одним из участников драки. Кроме этого, следователя и начальника следственной службы Ленинского РОВД Бишкека освободили от должностей, инспектор и помощник дежурного этого же РОВД получили строгие выговоры.

Адвокат милиционеров заявляет, что его подзащитные не отпускали участников драки, а сдали их в дежурную часть, где их и отпустили.