Первомайский суд Бишкека пересмотрел меру пресечения в отношении милиционеров, которые по версии следствия отпустили подозреваемых в избиении — сотрудников милиции отпустили под домашний арест до 2 ноября.
Представитель Первомайского суда Бишкека сказал, что при рассмотрении дела были приняты во внимание положительные характеристики милиционеров и то, что оба женаты и имеют малолетних детей.
Сотрудников милиции обвиняют в том, что они отпустили двоих подозреваемых, которые 28 августа избили бишкекчан на пересечении Ахунбаева и Курчатова.
Пострадавшие — двое мужчин — получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его из нее вывести.
После служебного разбирательства в отношении милиционеров началось расследование по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Укрывательство преступления».
Санкции также коснулись и других сотрудников милиции. Из МВД был уволен майор ГУВД Чуйской области, чей брат был одним из участников драки. Кроме этого, следователя и начальника следственной службы Ленинского РОВД Бишкека освободили от должностей, инспектор и помощник дежурного этого же РОВД получили строгие выговоры.
Адвокат милиционеров заявляет, что его подзащитные не отпускали участников драки, а сдали их в дежурную часть, где их и отпустили.