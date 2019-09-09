Вероятность того, что вы пострадаете от падения на вас дерева, тем более в городе — конечно, мала. Однако в случае сильного ветра дерево может повредить ваше имущество, например, ваш автомобиль. Что делать в таких случаях?

Последний подобный инцидент произошел в Бишкеке 6 сентября, когда дерево повалилось на автомобиль, сильно деформировав его крышу. Предварительная причина падения растения — сгнившие корни. Никто не пострадал, если не считать денежных потерь владельца транспорта.

Что делать в таких ситуациях, и кто виноват?

Первое, что надо сделать — это оценить ущерб, который вы понесли после падения дерева на вас и ваше имущество, говорит юрист Дмитрий Но. Это будет первым шагом для того, чтобы получить компенсацию.

Во-вторых, необходимо выяснить владельца дерева, потому что это определит человека или организацию, с которой вы будете требовать компенсацию.

Если дерево находится на балансе «Бишкекзеленхоза», то можно обратиться к ним с заявлением. В зависимости от того, что ответит предприятие, надо будет решать, обращаться в суд или нет.

«Зависит от того, на какой территории находится дерево — на балансе “Зеленхоза” или МТУ. Весь город поделен. Если дерево на территории строительной компании, она сама возместит», — объяснила пресс-секретарь предприятия Аида Аралиева.

В случае если ваше имущество застраховано, то за компенсацию будет бороться страховая компания. «Сумма ущерба учитывается из суммы страхового возмещения в договоре, но сперва проводится предварительная оценка», — говорит юрист.

Однако при требовании компенсации есть некоторые тонкости, например, если ваш автомобиль был припаркован в неположенном месте, то скорее всего вам будет сложнее возместить ущерб.

Если падение дерева привело смерти (один такой случай был в 2016 году), то можно обратиться не только в мэрию, но и в правоохранительные органы. По словам юриста, милиция должна провести проверку и привлечь ответственных чиновников.