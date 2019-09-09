Вышедший под домашний арест лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев в течение последних 10 дней дал интервью нескольким изданиям. Что интересного он заявил?

Текебаев — оппозиционный политик во времена президентства Алмазбека Атамбаева. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в 2017 году, но спустя два года дело Текебаева начали пересматривать, и он вышел под домашний арест.

О сотрудничестве с властями. По словам Текебаева, он готов сотрудничать с реальными политическими силами, в том числе и с властями. Однако он говорит, что готов показывать ошибочность действий правительства, парламента или президента, если не будет компромисса по важным вопросам.

«Многие искренне верят, что я приду, как батька рассужу и расставлю все по местам, и вопросы будут решены. Причем среди моих сторонников — разные группы, и у них свои ожидания, которые даже противоречат друг другу, и в принципе несовместимы. Я должен найти взаимопонимание в средствах, сроках достижения, в том, чтобы не разочаровать своих сторонников и не скатиться в популизм», — сказал Текебаев.

О конфликте Атамбаева и Жээнбекова. Текебаев считает, что не стоит искать причины конфликта Атамбаева и действующего президента Сооронбая Жээнбекова. По его словам, главное в этом противостоянии — это его историческая значимость, когда оба политика настаивают на своей правоте.

Текебаев говорит, что суд над Атамбаевым должен проходить «открыто со всей строгостью и ответственностью», чтобы затем не было сомнений в законности и справедливости решения, а вина должна быть доказана.

«Власть уверена, что он совершил тяжкие преступления против законности и интересов Кыргызстана и у силовых структур достаточно фактов, чтобы это доказать. В этом заключается беспрецедентность этого процесса.», — сказал Текебаев. По его словам, этот процесс важен в том числе и для Жээнбекова, потому что он может оказаться на месте Атамбаева через четыре года после завершения президентского срока.

О бывшем мэре Оша Мелисе Мырзакматове. Текебаев назвал его одной из «жертв политических преследований». Мырзакматова обвинили в коррупции при строительстве эстакадного моста в Оше. В 2013 году против него возбудили дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а весной 2014 года бывший мэр бежал из страны.

О деле против самого Текебаева. Политик также рассказал о деталях своего дела, которое возбудили против него по обвинению в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По словам Текебаева, перед арестом в феврале 2016 года его предупреждали о готовящемся аресте, когда он был в Вене.

«Атамбаеву было выгодно, чтобы я остался заграницей. Это автоматически означало, что я признаю свою вину и что я – трус. Когда этот вариант не сработал, я вернулся, и меня арестовали, они начали пытаться реализовать план Б», — сказал он.

По его словам, план Б заключался в том, чтобы он признал вину и тогда ему бы назначили наказание, не связанное с лишением свободы. «Естественно, на это я тоже не пошел», — заявил Текебаев. Он говорит, что сейчас при пересмотре его дела его главная задача — это добититься оправдания.