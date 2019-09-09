Свердловский суд Бишкека 7 сентября водворил в следственный изолятор участников драки, которые избили двух мужчин, один из которых временно впал в кому.

Двух участников драки заключили под стражу сроком на два месяца — они будут содержаться в СИЗО-1. Против них выдвинуто обвинение по статье «Покушение на убийство», им может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее сами подозреваемые добровольно сдались милиции после того, как их объявили в розыск. Однако милиция утверждает, что явки c повинной не было и мужчин задержали во время спецоперации.

Драка с участием четырех человек произошла в Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему понадобилась операция.

Приехавшие на место конфликта милиционеры задержали, а затем отпустили двоих мужчин, которые избили пострадавших. После этого подозреваемых объявили в розыск, а в отношении милиционеров началось расследование по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Укрывательство преступления».

По итогам служебного расследования в отношении милиционеров, МВД уволило майора Чуйского ГУВД из-за «утраты доверия» — его брат был одним из участников драки.

Кроме майора, были освобождены от своих должностей следователь и начальник следственной службы РОВД Ленинского района, а инспектору и помощнику дежурного этого же РОВД объявили строгие выговоры.

Самих милиционеров позже также водворили в следственный изолятор. Их адвокат заявил, что сотрудники милиции не отпускали участников драки, а сдали их в дежурную часть, где их и отпустили.