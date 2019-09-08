6 сентября на уроке физкультуры школы жилмассива «Ак-Ордо» пятиклассник получил открытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в реанимацию, после — в отделение нейрохирургии.

По информации Минздрава, сейчас мальчик находится в состоянии средней тяжести. Происшествие расследует комиссия.

«Когда его привезли, он был без сознания. Сейчас пришел в себя и переведен в отделение нейрохирургии», — сказал заместитель главврача детской клинической больницы скорой медпомощи Данияр Шайбеков.

Схожий инцидент произошел и летом 2018 года в Бишкеке. Тогда на 11-летнего мальчика тоже упали футбольный ворота — это произошло на мини-футбольном поле в районе Пишпека. Тогда подросток скончался из-за тяжелых травм головы.