Бывший спецпредставитель правительства по приграничным вопросам Каныбек Ботобаев возглавил возглавил образованное в августе Госагентство по земельным ресурсам.

Спецпредставителем он был около полугода, до этого с 2013 по апрель 2019 года был замдиректора в госпредприятии «Кыргызгипрозем». В том же госпредприятии с 2004 по 2013 начальствовал в Южном региональном отделе по делимитации и демаркации государственной границы.

С землеустройством Ботобаев связан с 1990-х годов и успел также поработать начальником отдела Джалал-Абадского областного комитета комитета по землеустройству и директором Джалал-Абадского зонального центра по недвижимости и земельным ресурсам. Закончил Московский институт инженеров землеустройства.