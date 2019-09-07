Мирслав Аманкулов во второй раз возглавил Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) — впервые он получил эту должность еще в 2010 году, но был снят с должности спустя неделю — после протеста сторонников предыдущего директора Топчубека Тургуналиева.

В этот раз Аманкулов возглавил ведомство после ареста другого директора Госагентства Абдыкалыка Рустамова — следствие утверждает, что он вместе со своим помощником были задержаны при получении взятки от иностранца.

Последней должностью Аманкулова было место главы госпредприятия «Витязь», пансионата, находящегося на балансе Минкультуры. Он возглавлял пансионат год, до этого пять лет был гендиректором биосферной территории «Иссык-Куль».

У Аманкулова есть опыт работы в лесном хозяйстве — в начале трудовой деятельности он был инженером в Джумгальском лесном хозяйстве, которое возглавил в середине 90-х годов, также работал лесничим и замдиректора в Нарынском заповеднике, был инспектором «Кыргызлеса», работал в Джалал-Абадском управлении орехоплодовыми лесами.