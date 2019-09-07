Издание OCA MAGAZINE опубликовало интервью бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Журнал «Открытая Центральная Азия» взял это интервью за несколько часов до ареста Атамбаева — в нем оппозиционный лидер рассказал о достижениях своего президентства и ошибках,среди которых он назвал продвижение Сооронбая Жээнбекова как преемника. «Клооп» подготовил пересказ его интервью.

Жээнбеков — ошибка

Атамбаев утверждает, что недостаточно критически изучил нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова перед тем, как сделать его своим преемником.

«В результате этой ошибки страна замедлила свое развитие», — говорит он.

Атамбаев признает, что в 2017 году «действительно хотел, чтобы Жээнбеков был избран президентом». По его словам, «многие люди» предлагали ему «переизбраться на второй президентский срок», но он отказался, чтобы «показать пример добровольного отказа от идеи автоматического продления срока правления».

Среди ошибок он называет и то, что не успел довести переход к парламентскому правлению до конца и то, что невольно или специально обижал «некоторых людей».

«Сооронбай Жээнбеков во всех своих предвыборных выступлениях обещал продолжить мой политический курс и перейти к парламентской форме правления, где реальным лидером страны является не президент, а премьер-министр», — говорит он.

Атамбаев считает, что его незаконно лишили неприкосновенности.

«Решение парламента об отстранении от меня статуса иммунитета экс-президента не имеет юридической силы — закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет обратной силы», — рассказывает он.

Атамбаев говорит, что не планирует «занимать правительственные должности», но его сторонники будут участвовать в парламентских выборах 2020 года.

«К сожалению, почти сразу после выборов мой преемник пошел другим путем. С помощью популизма и лозунгов борьбы с коррупцией ему удалось породить надежду среди людей. Сначала ему поверили. Но через полтора года люди увидели, что реформы свернуты. Правило одного семейного клана было возрождено. Все, что связано со мной и моим именем, становится черным», — говорит Атамбаев.

Пять достижений

Говоря о своих достижениях во время президентства, Атамбаев выделяет пять ключевых направлений. Это энергетическая безопасность, транспортная независимость, торговля, военная безопасность и улучшение избирательной системы. Все это он говорил и ранее в своих выступлениях перед публикой, говоря, что «до Атамбаева не было армии и света».

«За годы моего президентства мы не только построили это энергетическое кольцо, мы также поставили две мощные подстанции, увеличили мощность и тем самым обеспечили резерв самого важного энергетического ресурса для роста экономики Кыргызстана. Одновременно мы приступили к реконструкции крупнейшей в нашей стране гидроэлектростанции Токтогул», — утверждает Атамбаев. Также он отметил контракт с «Газпромом», который «обеспечил бесперебойные поставки природного газа».

Транспортной независимостью он называет строительство новых дорог и ремонт старых. «До того, как я покинул пост президента, мы почти завершили строительство собственного транспортного кольца. Новая автомагистраль Север-Юг сделает транспортное сообщение между всеми регионами Кыргызстана более простым и менее уязвимым», — говорит Атамбаев. Бывший глава государства считает, что это «помогает устранить региональные различия и повышает туристический потенциал Кыргызстана». Достижением в торговле Атамбаев называет вступление ЕАЭС, создание кыргызско-российского фонда развития и «постепенное возрождение промышленных предприятий». Читать еще: Яма. Пять уровней дна в строительстве дорог в Кыргызстане

Также, по мнению бывшего президента, кыргызская армия «невелика, но достаточно подготовлена, вооружена и финансово обеспечена», а прошедшие при нем выборы убедили международных наблюдателей в том, что «Кыргызстан — бесспорный лидер в Центральной Азии с точки зрения обеспечения прозрачности и демократических избирательных процессов». Бывший президент считает, что при нем удалось «полностью реформировать избирательную систему».