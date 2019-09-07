Сотрудников ГУВД, отпустивших участников жестокой драки, произошедшей 28 августа в Бишкеке, вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности 6 сентября. ГКНБ подтвердил, что после допроса двух милиционеров задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что против сотрудников милиции возбуждено уголовное дело — как против отпустивших участников драки, так и против майора, убедившего коллег их отпустить. Сообщается, что этот милиционер был родственником подравшихся мужчин.

Его после инцидента уволили из правоохранительных органов за утрату доверия. Оперативника обвиняют в «укрывательстве преступления» и «злоупотреблении должностным положением». Следователя и начальника следственной службы УВД Ленинского района также освободили от занимаемых должностей, а инспектору и помощнику дежурного этого же УВД объявили строгие выговоры.

Участников драки объявили в розыск — они сами пришли в милицию, но по информации правоохранительных органов, отказываются от дачи показаний.

Против них выдвинули подозрения по статье «Покушение на убийство», им может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему необходима операция.