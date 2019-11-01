Увеличение зарплат, защита бизнеса и новые квартиры: Как президент поздравил милицию с 95-летием

Президент Сооронбай Жээнбеков 1 ноября выступил на 95-летии кыргызской милиции в Филармонии и наградил милиционеров грамотами, часами и медалями «Данк». Глава государства рассказал о приоритетах в работе милиции, «Безопасном городе», защите предпринимателей и другом. Мы подготовили краткий пересказ его речи.

«Единое окно», «Безопасный город» и новая патрульная милиция

Предоставление услуг в режиме «Единого окна» работает уже во всех регионах республики. Благодаря этому исключены прямые контакты между гражданами и сотрудниками милиции, а также это помогает в искоренении коррупции.

С внедрением системы «Безопасный город» в два раза сократилось количество ДТП на местах, где установлены камеры. До конца года будут установлены более 300 новых камер видеонаблюдения. Это позволит и дальше снижать количество аварий.

В двух районах Бишкека начала работать патрульная милиция, в следующем году такая служба будет во всех регионах Кыргызстана.

Кадровые перемены, новые квартиры и увеличение зарплаты

В позапрошлом году сократились необоснованно расширенные центральный аппарат и областные управления МВД. Высвобожденные должности были переданы в села для укрепления региональных отделов.

Увеличено количество сотрудников по работе с несовершеннолетними. Нужно увеличить количество участковых инспекторов, ведь они работают с населением напрямую.

По всем регионам страны будет продолжаться строительство многоэтажных домов для сотрудников милиции. В следующем году завершится строительство шести домов в Оше, Бишкеке и Нарынской области. У милиционеров будет 516 новых квартир.

С января 2020 года будет увеличена зарплата, особенно сотрудников низшего звена.

Борьба с организованной преступностью, наркотрафиком и защита бизнесменов

Необходимо на постоянной основе бороться с организованной преступностью и криминалитетом.

Борьба с наркотрафиком — обязательство не только перед гражданами, но и перед странами-партнерами, с которыми мы сотрудничаем по вопросам безопасности.

Защита бизнеса — особая задача. Нужно создать безопасные условия для ведения бизнеса. Без обеспечения безопасности предпринимателям нельзя добиться увеличения бюджета, повышения зарплат, пенсий и пособий. Бизнесмены вынуждены напрямую обращаться к руководству страны из-за отсутствия доверия к милиции.

Доверие граждан

Самый объективный фактор оценки успехов проводимых реформ в милиции — это доверие народа. Главная задача — укрепить в сознании каждого гражданина уверенность том, что «моя милиция меня бережет».

Для того, чтобы заслужить доверие и уважение граждан, милиционерам следует постоянно повышать профессионализм и ликвидировать коррупцию в своих рядах.

К сожалению, среди сотрудников органов внутренних дел есть те, кого можно назвать «ложкой дёгтя в бочке меда». Они создают препоны проводимым реформам, создавая угрозу для общества.

В рядах милиции должны служить только личности с высокими моральными и профессиональными качествами.