Четыре года назад в 2015 году федеральный суд округа Колумбии удовлетворил иск турецкой компании «Энтес», которая участвовала в реконструкции трассы Бишкек-Ош, к минтранспорта Кыргызстана. Тогда суд обязал министерство выплатить компании $16 миллионов, однако с учетом процентов сумма выросла до $25 млн.
Тогда ответчиком проходило только Министерство транспорта и дорог. Однако в 2018 году компания «Этнес» обратилась в суд с требованием взыскать $2 млрд и указала в качестве ответчика не только минтранспорта, но и Кыргызстан.
Суд частично удовлетворил иск компании, присудив ей только $25 млн. При этом суд должен выяснить, кто из ответчиков будет выплачивать деньги компании.
«Если суд признал это как задолженность министерства, то арест будет наложен лишь на активы в США, которые относятся к этому ведомству. Но у нашего Минтранса нет имущества в Америке» — сообщил директор Центра судебного представительства правительства Аяз Баетов.
По его словам, самый важный вопрос — можно ли арестовать активы Кыргызстана в США.
«Очевидно, что активов у Кыргызстана намного больше, чем у министерства. […] Если это будет минтранс, они будут ждать, когда появятся активы у минтранса в США [чтобы продать или привлечь к выплате]», — сказал Баетов.
«Энтес» участвовала в реконструкции трассы Бишкек — Ош в 1999 году. Тогда компания заключила соглашение с минтранспорта Кыргызстана и обязалась восстановить около 620 километров дороги между городами Бишкек и Ош.
На завершение работ было выделено чуть менее трех лет, но реконструкция завершилась в 2005 году из-за «нехватки материалов, неблагоприятных погодных условий и политических изменений в регионе». Турецкая компания заявила, что это повлекло дополнительные расходы на $23 млн долларов и обратилась в суд.
Контракт на $52 млрд?
В последнем заключении суда указано, что контракт между компаний и Кыргызстаном был заключен на сумму в $52 миллиарда.
«Общая сумма контракта, включая 20% НДС, превысила $52 миллиарда», — указывается в предварительном решении суда.
Из-за высокой суммы контракта, редакция «Клоопа» предполагает, что в документе могла содержаться опечатка. И на самом деле сумма контракта составляла $52 млн.
Более того, в предыдущих судебных заключениях указываются именно $52 млн.
«Клооп» связался с министерством транспорта и попытался выяснить, о какой сумме идет речь.
«Мы в данным момент не можем прокомментировать, раз они [суд округа Колумбии] написали с ошибкой, надо у них спрашивать. […] Мы подумали, что $50 млрд не может быть, может, они перепутали», — сказали в пресс-службе ведомства.
Журналисты «Клоопа» также написали запрос в федеральный суд округа Колумбии, но на момент публикации не получили ответ.