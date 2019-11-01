Четыре года назад в 2015 году федеральный суд округа Колумбии удовлетворил иск турецкой компании «Энтес», которая участвовала в реконструкции трассы Бишкек-Ош, к минтранспорта Кыргызстана. Тогда суд обязал министерство выплатить компании $16 миллионов, однако с учетом процентов сумма выросла до $25 млн.

Тогда ответчиком проходило только Министерство транспорта и дорог. Однако в 2018 году компания «Этнес» обратилась в суд с требованием взыскать $2 млрд и указала в качестве ответчика не только минтранспорта, но и Кыргызстан.

Суд частично удовлетворил иск компании, присудив ей только $25 млн. При этом суд должен выяснить, кто из ответчиков будет выплачивать деньги компании.

«Если суд признал это как задолженность министерства, то арест будет наложен лишь на активы в США, которые относятся к этому ведомству. Но у нашего Минтранса нет имущества в Америке» — сообщил директор Центра судебного представительства правительства Аяз Баетов.

По его словам, самый важный вопрос — можно ли арестовать активы Кыргызстана в США.

«Очевидно, что активов у Кыргызстана намного больше, чем у министерства. […] Если это будет минтранс, они будут ждать, когда появятся активы у минтранса в США [чтобы продать или привлечь к выплате]», — сказал Баетов.

«Энтес» участвовала в реконструкции трассы Бишкек — Ош в 1999 году. Тогда компания заключила соглашение с минтранспорта Кыргызстана и обязалась восстановить около 620 километров дороги между городами Бишкек и Ош.

На завершение работ было выделено чуть менее трех лет, но реконструкция завершилась в 2005 году из-за «нехватки материалов, неблагоприятных погодных условий и политических изменений в регионе». Турецкая компания заявила, что это повлекло дополнительные расходы на $23 млн долларов и обратилась в суд.

Контракт на $52 млрд?

В последнем заключении суда указано, что контракт между компаний и Кыргызстаном был заключен на сумму в $52 миллиарда.

«Общая сумма контракта, включая 20% НДС, превысила $52 миллиарда», — указывается в предварительном решении суда.

Из-за высокой суммы контракта, редакция «Клоопа» предполагает, что в документе могла содержаться опечатка. И на самом деле сумма контракта составляла $52 млн.

Более того, в предыдущих судебных заключениях указываются именно $52 млн.

«Клооп» связался с министерством транспорта и попытался выяснить, о какой сумме идет речь.

«Мы в данным момент не можем прокомментировать, раз они [суд округа Колумбии] написали с ошибкой, надо у них спрашивать. […] Мы подумали, что $50 млрд не может быть, может, они перепутали», — сказали в пресс-службе ведомства.

Журналисты «Клоопа» также написали запрос в федеральный суд округа Колумбии, но на момент публикации не получили ответ.