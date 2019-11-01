Директор государственного предприятия «Кыргыз Комур» Канатбек Ашырбаев был избит неизвестными в полночь 31 октября.

Об этом пресс-секретарь «Кыргыз Комур» Жийде Зоотбекова сообщила изданию «Turmush». По ее словам, двое мужчин в масках избили Ашырбаева, когда он выходил из тренировочного зала в микрорайоне «Тунгуч».

Ашырбаев прошел медобследование, его состояние оценивается как «удовлетворительное». Он уже вышел на работу 1 ноября.

«Ему наложили швы. Сегодня его состояние стабильное. Работа “Кыргызкомура” в связи с нападением на директора не остановилась», — отметили в пресс-службе.

Сейчас факт нападения расследуют сотрудники Октябрьского РОВД.