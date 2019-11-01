Генпрокуратура: Компания сына Атамбаева не предоставляет налоговую отчетность

Информагенство «24.kg» со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщило, что на компанию Сейитбека Атамбаева «Автомаш-Энерго» по решению суда наложен арест и назначена налоговая проверка.

«[Компания] по различным надуманным предлогам категорически отказывается предоставлять необходимые документы налоговым органам для проверки. С 2015 года по настоящее время налоговая проверка деятельности компании ни разу не проводилась», — заявили в ведомстве.

По данным генпрокуратуры, в 2003 году компания бывшего президента Алмазбека Атамбаева создала дочернюю фирму «Автомаш-Энерго», которая занимается оптовой перепродажей электроэнергии.

В 2004 году в состав учредителей компании вошел сын бывшего президента Сейитбек Атамбаев — на него оформлено 75% доли предприятия.

Ранее сотрудники военной прокуратуры пришли в офис компании с повесткой о выемке документов. Адвокат Сейитбека Атамбаева Жаманкул Жунусов тогда заявил, что генпрокуратура требует документы с 2003 года по сей день.

Сам Сейитбек Атамбаев в своем обращении к бизнес-омбудсмену Робину Орд-Смиту он назвал это «попыткой рейдерского захвата».

«Воспрепятствование предпринимательской деятельности я воспринимаю как политические гонения на меня, как на сына опального политического деятеля Алмазбека Атамбаева», — написал он.

Ранее Сейитбека Атамбаева вызывали на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу о штурме дома бывшего президента, который проходил 7-8 августа.

По данным властей, во время штурма дома Атамбаева пострадало 170 человек, 79 из них — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, от огнестрельного ранения побиг один военнослужащий.