Госслужба исполнения наказаний сообщила, что осужденный за госизмену Алтынбек Муралиев переведен в колонию-поселение.

Алтынбек Муралиев был задержан в ноябре 2014 года, в 2015 году начался судебный процесс — сына бывшего премьер-министра подозревали в шпионаже. В 2016 году районный суд осудил его на 12 лет, городской — на 22 года.

В 2019 году дело Муралиева пересмотрел Верховный суд и сократил его срок до 10 лет. Так как определенное время Муралиев пробыл в СИЗО, где год засчитывается за два, в итоге в колонии-поселении он должен провести три года.

Алтынбек Муралиев — старший сын Амангельди Муралиева, который занимал пост премьер-министра с 1999 по 2000 годы. Алтынбек Муралиев тоже занимал чиновничью должность — был заведующим отделом международного сотрудничества аппарата правительства.