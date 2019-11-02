Госкомитет нацбезопасности сообщил, что Таджикистан отпустил жителя кыргызского села Аксай Асылбека Каримова. Его вернули 1 ноября.

Мужчина был задержан таджикскими пограничниками 24 октября — они сообщали, что он незаконно проник на территорию соседней страны.

Вопрос передачи кыргызстанца обсуждался главами пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. Таджикистан не только отпустил Каримова, но и не стал штрафовать его за нарушение границ.

О задержании Каримова 30 октября с трибун парламента рассказал депутат Таабалды Тиллаев. По словам депутата, к нему обратились родственники пропавшего мужчины.

«Дайте задание Министерству иностранных дел и пограничной службе, пусть вернут нашего гражданина. В последнее время участились такие случаи. Нужно провести разъяснительные работы среди населения и с местными властями», — сказал Тиллаев.

Каримов утверждает, что поехал в Таджикистан на рынок, где он закупает продукты для сельского магазина. На рынке с ним начал конфликтовать некий мужчина, после чего его задержали и пытали.

«24 октября всю ночь пытали меня. Около 10 дней меня избивали. Меня завели в подвал, сняли всю одежду и шнурки от обуви. Они спрашивали о каком-то лидере. Временами кормили. У меня на телефоне было видео, которое было снято во время конфликта на кыргызско-таджикской границе, в селе Аксай. Они говорили, что я лидер», — сказал Каримов в интервью изданию «Турмуш».





Конфликты на границе с Таджикистаном

Конфликты на кыргызско-таджикской границе в 2019 году стали причиной встреч президентов двух стран и глав различных ведомств. Хотя Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон договорились уладить вопросы границ, из-за наличия спорных территорий между жителями приграничных сел регулярно случаются конфликты.

Спорная территория — главная причина конфликтов. Драки, перекидывание камнями и даже стрельба начинаются из-за объектов на спорных территориях — установки флагштока, постройки моста или забора.

Конфликты становились причиной эвакуации жителей села Аксай, различных травм и смертей.

Большой резонанс в кыргызском обществе вызвало строительство объектов на спорных территориях, инициированное таджикской стороной. Местные жители были напуганы и боялись, что три кыргызских села в итоге останутся анклавом на территории Таджикистана. Но 20 сентября 2019 года правительствам двух стран удалось прийти к консенсусу и остановить конфликт и строительство на спорной территории.