Нацбанк посоветовал торговым центрам не устанавливать терминалы «Акчамат»

В Национальном банке сообщили «Клоопу», что финансовый регулятор «рекомендовал торговым центрам и администрациям рынков расторгнуть договора аренды и отключить терминалы “Акчамат”». По данным Нацбанка, сейчас в Бишкеке работают примерно 12 таких терминалов.

«Дополнительно направлены информационные письма в мэрию Бишкека, районные администрации, торговые центры о незаконной деятельности терминалов “Акчамат” по выдаче кредитов», — сказали в Нацбанке.

Там добавили, что представители «Акчамата» не регистрировались в Нацбанке и не получили лицензию на выдачу денег в кредит. Тем не менее, по законодательству компания может выдавать деньги взаймы гражданам и без лицензии.

«В данное время терминалы “Акчамат” прекратили деятельность по кредитованию, а предоставляют займы. Это осуществляется в рамках гражданского законодательства и не подлежат надзору Нацбанка», — сообщили представители финансового регулятора.

По информации Нацбанка, Первомайский суд Бишкека в сентябре оштрафовал бывшего директора «Акчамата» и запретил ему полгода заниматься деятельностью по выдаче денег в кредит.

Приостановка деятельности терминалов

В начале октября Нацбанк приостановил деятельность терминалов «Акчамат», которые предлагали оформить заем денежных средств в течении 30 секунд.

Для оформления кредита нужно было всего лишь отсканировать паспорт и отпечатки пальцев заемщика. Краткосрочный кредит выдавался на срок до 10 дней. Тогда в Нацбанке сообщили, что терминал выдавал кредиты без разрешительных документов.

Кроме того, Нацбанк обратился в правоохранительные органы с просьбой провести «работы с акцентом на высокую вероятность риска передачи или потери персональных данных граждан третьими лицами».