Депутат парламента и сторонница бывшего президента Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина рассказала о визите к нему в СИЗО. Вместе с ней с бывшим президентом встретились другая его сторонница Асель Кодуранова.

Атамбаев находится под арестом с 8 августа. Его задержали после спецоперации, которую силовики проводили в его доме в селе Кой-Таш. При попытке задержания Атамбаева погиб один боец спецназа ГКНБ, более 100 человек получили ранения.

Бывшего президента поместили в СИЗО ГКНБ. Ему предъявили несколько обвинений, в том числе, связанных с коррупцией. Сам Атамбаев отказался давать показания в суде. Его задержание стало результатом конфликта с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым — политики поссорились весной 2018 года.