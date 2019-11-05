В наши дни не обязательно владеть профессиональной камерой, чтобы снимать видео. Смартфон прекрасно справляется с этой задачей — он всегда под рукой, легок и удобен в использовании. Но не все умеют создавать на нем действительно хорошие видео.

Мы объявляем набор на видео-курс, на котором научим снимать и монтировать видеоролики на смартфоне так, чтобы их было интересно смотреть.

Для кого?

Курс предназначен для всех, кто хочет получить знания и навыки по созданию собственного видео для соцсетей и онлайн-платформ. Это будет полезно, если вы блоггер, специалист по коммуникациям, PR или SMM, активист, журналист, волонтер общественного движения, организатор школьных или студенческих мероприятий или просто хотите делать интересные видео для друзей и близких.

Что будет на курсе?

Вас ждет 3 насыщенных дня со 2 по 4 декабря. Мы будем заниматься с 10 часов утра до 6 часов вечера.

Вы узнаете о преимуществах съемок на телефон, поймете специфику съемок на смартфоне и как работать с освещением, изучите дополнительные устройства и аксессуары для видеопроизводства.

Вы научитесь снимать и монтировать в специальных приложениях и программах. По итогам курса самостоятельно создадите, как минимум, один видеоролик.

Кто будет вести занятия?