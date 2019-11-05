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Фото: pixabay.com

В наши дни не обязательно владеть профессиональной камерой, чтобы снимать видео. Смартфон прекрасно справляется с этой задачей — он всегда под рукой, легок и удобен в использовании. Но не все умеют создавать на нем действительно хорошие видео.

Мы объявляем набор на видео-курс, на котором научим снимать и монтировать видеоролики на смартфоне так, чтобы их было интересно смотреть.

Для кого?

Курс предназначен для всех, кто хочет получить знания и навыки по созданию собственного видео для соцсетей и онлайн-платформ. Это будет полезно, если вы блоггер, специалист по коммуникациям, PR или SMM, активист, журналист, волонтер общественного движения, организатор школьных или студенческих мероприятий или просто хотите делать интересные видео для друзей и близких.

Что будет на курсе?

Вас ждет 3 насыщенных дня со 2 по 4 декабря. Мы будем заниматься с 10 часов утра до 6 часов вечера.

Вы узнаете о преимуществах съемок на телефон, поймете специфику съемок на смартфоне и как работать с освещением, изучите дополнительные устройства и аксессуары для видеопроизводства.

Вы научитесь снимать и монтировать в специальных приложениях и программах. По итогам курса самостоятельно создадите, как минимум, один видеоролик.

Кто будет вести занятия?

Ибрагим Хасан-Ахунов — режиссер и оператор-постановщик с 25-летним стажем. Лауреат фестивалей «Истина» (Украина), «Соль земли» (Самара, Россия), «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), международного фестиваля «Би-би-си» в Екатеринбурге и экологического фестиваля в Душанбе.

В течение 15 лет Ибрагим обучает сотрудников СМИ режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного видеоконтента для онлайн-платформ.

Сколько стоит и как подать заявку?

При оплате курса до 22 ноября стоимость 4999 сомов. До 2 декабря – 7000 сомов.

У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.

Где будут проходить занятия?

В офисе «Клоопа» по адресу: Бишкек, ул. Горького 48/1, ориентир ТРК «Таш Рабат».

Сколько мест?

Количество мест ограничено, потому что мы хотим предоставить качественное обучение, поэтому поторопитесь с заявкой.

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на счет в банке KICB (наличными не принимаем). Это можно сделать тремя способами — через ibanking, кассу или платежный терминал банка KICB.

1. Переведите оплату на счет 1280026052699891 (получатель «Коомар Медиа»);

2. Возьмите чек об оплате;

3. Вышлите фото чека на адрес school@kloop.kg или по WhatsApp на номер +996 555 969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +996555969613 (whatsapp), +996700969613

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 26 ноября (до 23.59) — заполните форму ниже:

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