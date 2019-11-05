В наши дни не обязательно владеть профессиональной камерой, чтобы снимать видео. Смартфон прекрасно справляется с этой задачей — он всегда под рукой, легок и удобен в использовании. Но не все умеют создавать на нем действительно хорошие видео.
Мы объявляем набор на видео-курс, на котором научим снимать и монтировать видеоролики на смартфоне так, чтобы их было интересно смотреть.
Для кого?
Курс предназначен для всех, кто хочет получить знания и навыки по созданию собственного видео для соцсетей и онлайн-платформ. Это будет полезно, если вы блоггер, специалист по коммуникациям, PR или SMM, активист, журналист, волонтер общественного движения, организатор школьных или студенческих мероприятий или просто хотите делать интересные видео для друзей и близких.
Что будет на курсе?
Вас ждет 3 насыщенных дня со 2 по 4 декабря. Мы будем заниматься с 10 часов утра до 6 часов вечера.
Вы узнаете о преимуществах съемок на телефон, поймете специфику съемок на смартфоне и как работать с освещением, изучите дополнительные устройства и аксессуары для видеопроизводства.
Вы научитесь снимать и монтировать в специальных приложениях и программах. По итогам курса самостоятельно создадите, как минимум, один видеоролик.
Кто будет вести занятия?
Ибрагим Хасан-Ахунов — режиссер и оператор-постановщик с 25-летним стажем. Лауреат фестивалей «Истина» (Украина), «Соль земли» (Самара, Россия), «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), международного фестиваля «Би-би-си» в Екатеринбурге и экологического фестиваля в Душанбе.
В течение 15 лет Ибрагим обучает сотрудников СМИ режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного видеоконтента для онлайн-платформ.
Сколько стоит и как подать заявку?
При оплате курса до 22 ноября стоимость 4999 сомов. До 2 декабря – 7000 сомов.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Где будут проходить занятия?
В офисе «Клоопа» по адресу: Бишкек, ул. Горького 48/1, ориентир ТРК «Таш Рабат».
Сколько мест?
Количество мест ограничено, потому что мы хотим предоставить качественное обучение, поэтому поторопитесь с заявкой.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на счет в банке KICB (наличными не принимаем). Это можно сделать тремя способами — через ibanking, кассу или платежный терминал банка KICB.
1. Переведите оплату на счет 1280026052699891 (получатель «Коомар Медиа»);
2. Возьмите чек об оплате;
3. Вышлите фото чека на адрес school@kloop.kg или по WhatsApp на номер +996 555 969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +996555969613 (whatsapp), +996700969613
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 26 ноября (до 23.59) — заполните форму ниже: