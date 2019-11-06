Профессор университета

В ноябре 2003 года Чинарбубу Тулеева бесплатно получила участок в 1000 кв. м. от мэрии Бишкека. Тогда она работала зафкафедрой иностранных языков в Кыргызском-архитектурно строительном институте (сейчас КГУСТА — прим. ред.).

В декабре 2018 года Тулеева заявила журналистам «Клоопа», что ей никогда не принадлежала земля в Ататюрке. «Я абсолютно ничего не знаю. Я даже не помню. Я там не живу», — заявила женщина.

Однако летом 2019 года в интервью другому журналисту она признала, что действительно получила бесплатный земельный участок от мэрии.

«Я работала в университете [заведующей кафедрой], и мне полагался участок земли. Люди по сто участков получают, гектарами берут, а я там получила маленький участок. Не только я получила — многие получили», — сказала Тулеева.

По ее словам, мэрия забрала ее землю в 2006 году — тогда женщина ушла из университета. Однако по документам, которые оказались в распоряжении «Клоопа», Тулеева продала участок.