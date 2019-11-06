Журналисты «Клоопа» выяснили, что мэрия Бишкека долгие годы выдавала участки в парке Ататюрка частным лицам. Парковые земли получали депутаты, бизнесмены, судьи и госслужащие, а также их родственники.
Некоторые из них построили на полученных участках особняки, другие же продали земли. Сегодня мы подробнее расскажем о деятелях культуры, а также о работниках образования, которым когда-то дали земли в парке.
Профессор университета
В ноябре 2003 года Чинарбубу Тулеева бесплатно получила участок в 1000 кв. м. от мэрии Бишкека. Тогда она работала зафкафедрой иностранных языков в Кыргызском-архитектурно строительном институте (сейчас КГУСТА — прим. ред.).
В декабре 2018 года Тулеева заявила журналистам «Клоопа», что ей никогда не принадлежала земля в Ататюрке. «Я абсолютно ничего не знаю. Я даже не помню. Я там не живу», — заявила женщина.
Однако летом 2019 года в интервью другому журналисту она признала, что действительно получила бесплатный земельный участок от мэрии.
«Я работала в университете [заведующей кафедрой], и мне полагался участок земли. Люди по сто участков получают, гектарами берут, а я там получила маленький участок. Не только я получила — многие получили», — сказала Тулеева.
По ее словам, мэрия забрала ее землю в 2006 году — тогда женщина ушла из университета. Однако по документам, которые оказались в распоряжении «Клоопа», Тулеева продала участок.
Ректор университета
Жумабек Тентиев бесплатно получил участок, площадью 880 кв. м. в 2003 году. Тогда он работал ректором Кыргызского-архитектурно строительного института (сейчас КГУСТА — прим. ред.).
Тентиев еще в 1996 году обратился к властям с просьбой выделить часть парковой земли под строительство нового кампуса для университета. Участок выделили — на нем планировали возвести стадион, лаборатории, административное здание, амфитеатр и мечеть.
Однако вопреки ожиданиям на полученной земле построили лишь мечеть. После этого, мэрия возвратила участок себе, а затем по частям раздала его в частные руки. Часть земли получил и сам профессор Тентиев.
Спустя четыре года Тентиев продал этот участок некой Айжаныл Садыбакасовой, которая начала возводить на нем большой дом.
«Я не гражданин, что ли? Нет, ты понимаешь, что я гражданин Кыргызской Республики? Я депутатскую комиссию возглавлял 10 лет и себе маленький участок не могу получить?» — заявил Тентиев журналисту «Клоопа».
Поэт
Вячеслав Шаповалов не только поэт, но еще и автор научных статей о теории перевода, а также бывший проректор Кыргызского национального университета.
Мэрия бесплатно выдала Шаповалову участок в 800 кв. м. в 2004 году, а он продал его спустя пять месяцев. На земле до сих пор ничего не построено.
Шаповалов объяснил журналисту «Клоопа», что землю для него попросил у мэрии университет. Просьбу одобрили после длительного рассмотрения. По его словам, он хотел построить на участке дом, но затем отказался от этой идеи и продал его за «небольшую сумму».
«Известных граждан Кыргызстана, которые много сделали для своей родины, наградили земельными участками. Я думаю, если бы я не был доктором наук, профессором, членом-корреспондентом нескольких академий, лауреатом международный премий, я бы не получил этот участок», — сказал он.
Оперная певица
Имя Кайыргуль Сартбаевой стало известным в советское время, она прославилась как оперная певица. Мэрия бесплатно выдала ей 800 кв. м. земли в парке Ататюрка в 2004 году.
Через четыре года Сартбаева подарила участок некой Мээрим Бейшеновой, но что именно связывает двух женщин — неизвестно. Сейчас на участке стоит недостроенный дом.
Сартбаева не ответила журналистам на просьбу о комментарии.
Пианистка
Айтурган Турапова — дочь оперного певца и экс-депутата парламента Каримберди Турапова. Сейчас Турапов возглавляет кыргызский Национальный театр оперы и балета.
Его дочь бесплатно получила участок в парке в 2005 году, тогда ей было 17 лет. Она стала одной из самых молодых владельцев земли.
Турапова ничего не построила на своем участке и продала его в 2011 году, новый владелец начал возводить на нем особняк, но строительство еще не завершено.
Журналисты связались с Тураповой в инстаграме, чтобы получить ее комментарии об участке. «О, Боже, нет — не было. На эту тему мне нечего сказать, извините», — написала она.
После того, как журналист отправил ей копию постановления мэрии о выдаче участка, Турапова его заблокировала.
Автор: Рустам Халимов