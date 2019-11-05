Недавно «Клооп» выпустил расследование о том, как мэрия Бишкека долгие годы раздавала большие земельные участки городского парка Ататюрк в руки госслужащих, судей и других влиятельных персон.
Ранее мы уже рассказывали о депутатах и бизнесменах, ставших владельцами парковых участков. Этот материал о нынешних и бывших госслужащих, которые получили землю в Ататюрке.
Вице-премьер-министр
Алтынай Омурбекова стала вице-премьер-министром Кыргызстана в 2018 году. В 2006 году ей и ее мужу Нурлану Тургунбаеву выдали земельные участки в один день. Тогда Омурбекова занималась предпринимательством, а ее муж работал в отделении микрохирургии Национального госпиталя.
Омурбекова с мужем продали свои участки в 2012 году. Журналистам не удалось найти сведений о покупателе участка ее супруга. Тем не менее, они выяснили, что Омурбекова продала свой участок Жанаре Сейдакматовой. Последняя владеет строительной фирмой “Emba-Wood-KG” вместе с тетей действующего мэра Бишкека Азиза Суракматова.
Оба проданных участка по-прежнему остаются незастроенными.
«Мы жили на тот момент в Октябрьском районе и подавали заявления в Октябрьскую администрацию. 2006 год, давно было. Если честно, не помню деталей. На тот момент я не обладала властными полномочиями, ни я, ни мой муж не получали землю безвозмездно», — заявила Омурбекова журналистам.
Экс-глава госкомитета по архитектуре
Анваржан Турсунов долгие годы работал на госслужбе и даже получил звание «Заслуженного строителя Кыргызской Республики». Сейчас он работает профессором архитектуры в Кыргызско-российском славянском университете.
Турсунов бесплатно получил участок в парке Ататюрка в 2002 году — тогда он возглавлял госкомитет, ответственный за строительство в городе. Позже на полученном участке появился двухэтажный особняк с бассейном, который Турсунов затем подарил своим детям.
Журналистам Турсунов подтвердил, что получил участок бесплатно. По его словам, он вложил в строительство 40 тысяч долларов, которые заработал сам.
Бывший посол
Турсунбай Бакир уулу получил участок в парке в 2004 году — тогда он работал омбудсменом. Также за свою карьеру Бакир уулу был депутатом парламента трех созывов и успел недолго поработать послом в Малайзии.
В интервью журналистам он заявил, что попросил мэрию о выдаче участка, потому что был «безземельный, бездомный». По словам Бакира уулу, тогда он жил в служебной квартире.
«Мне дали участок в парке. А потом шум был и я не стал строиться, думаю, раз такой общественный резонанс, я не буду строиться. И потом, конечно, продал земельный участок», — сказал Бакир уулу.
Экс-министр финансов
Болот Абилдаев получил землю в парке Ататюрка в 2004 году, когда возглавлял министерство финансов. На следующий год он ушел с этого поста и перешел работать в компанию «Газпром нефть Азия».
Журналисты обнаружили, что в 2011 году Абилдаев продал свой участок по очень низкой цене — новый владелец заплатил за землю всего 29 тысяч долларов. С тех пор участок пустует. Сначала его выставили на продажу за 150 тысяч, а затем цену снизили до 115 тысяч долларов.
Сам Абилдаев не ответил на просьбы журналистов о комментарии.
Бывший спикер парламента
Медеткан Шеримкулов за свою карьеру успел поработать как спикером Жогорку Кенеша, так и послом Кыргызстана в Турции и Иране.
Мэрия выделила ему земельный участок в Ататюрке в 2004 году, а спустя два года он его продал. Нынешний владелец земли начал строить там дом в 2014 году, но строительство по-прежнему не завершено.
Шеримкулов никак не прокомментировал получение земельного участка в парке.
Автор материала: Рустам Халимов