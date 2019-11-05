Вице-премьер-министр

Алтынай Омурбекова стала вице-премьер-министром Кыргызстана в 2018 году. В 2006 году ей и ее мужу Нурлану Тургунбаеву выдали земельные участки в один день. Тогда Омурбекова занималась предпринимательством, а ее муж работал в отделении микрохирургии Национального госпиталя.

Омурбекова с мужем продали свои участки в 2012 году. Журналистам не удалось найти сведений о покупателе участка ее супруга. Тем не менее, они выяснили, что Омурбекова продала свой участок Жанаре Сейдакматовой. Последняя владеет строительной фирмой “Emba-Wood-KG” вместе с тетей действующего мэра Бишкека Азиза Суракматова.

Оба проданных участка по-прежнему остаются незастроенными.

«Мы жили на тот момент в Октябрьском районе и подавали заявления в Октябрьскую администрацию. 2006 год, давно было. Если честно, не помню деталей. На тот момент я не обладала властными полномочиями, ни я, ни мой муж не получали землю безвозмездно», — заявила Омурбекова журналистам.