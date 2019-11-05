<section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Это настоящее дело или сценарий детектива? Тест по мотивам кыргызских судебных дел</strong></p></h2></section><section><h2><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В колонии появилась преступная группировка, лидер которой сидит за тяжкие преступления. Это достаточно опасный человек, который знает, как манипулировать сокамерниками и администрацией тюрьмы. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Однажды в колонию попадает новый заключенный. Он открыто выступает против лидера и не соглашается с его условиями. Тогда лидер планирует его убийство. Он заставляет других заключенных сделать это и даже использует помощь замначальника тюрьмы. В итоге, новичка все-таки убивают прямо в штрафном изоляторе. </span></p></h2></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В маленьком городке пропали две девочки. Правоохранители задерживают подозреваемого, но не могут доказать вину и отпускают его. Отец одной из девочек уверен, что подозреваемый все же был виновен. Он решает совершить самосуд — запирает подозреваемого в доме и всячески истязает. </span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Мужчина уезжает в другую страну на заработки. Но там его вербуют в террористическую организацию: учат стрелять, взрывать и убивать, а после отправляют воевать против армии другой страны. Вернувшись после войны, он тщательно планирует самоподрыв в метро. </span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В городе пропадает девушка. Спустя время в огороде дома находят труп, завернутый в желтый плед. Следователи выясняют, что это тело той самой девушки. Оказывается, она была знакома с жителями дома. Хозяин дома пытался изнасиловать ее, а позже задушил. На утро он вместе с другой подругой закопали труп, а вещи и документы — сожгли.</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Это дело тоже о пропаже девушки. В ее доме находят следы крови и записки об угрозах со стороны мужа. Для правоохранителей муж становится главным обвиняемым — они думают, что девушка была похищена и убита им. Мужчина отрицает свою вину и следователям не удается доказать его вину. </span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Начальник ругается с подчиненным, после чего обиженный работник звонит и жалуется своим знакомым из правоохранительных органов. Он приукрашивает действия своего начальника. Те решают приехать и разобраться с начальником. Прибыв на место они угрожают и избивают мужчину, силой затаскивают его в машину и грозят изнасиловать дубинкой. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Причиной же всего этого конфликта стали пасущиеся на метеостанции коровы.</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Эта история про большую денежную аферу: художественный колледж ограбили на несколько миллионов при помощи махинаций с бумагами и поддельным подписям. Все подозрения падают на главного бухгалтера, но ее вину не получается доказать. </span></p></h3></section><section><h2><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы — Розовая пантера</strong></p></h2><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Очень популярный и любимый всеми детектив, но, к сожалению, даже вас можно легко обмануть </span></p></section><section><h3><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы — детектив Пикачу</strong></p></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Первоклассный детектив. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">«Дело закрыто. Но все еще открыто. Пока не раскрыто». </span></p></section><section><h3><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы — Шерлок Холмс</strong></p></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Детективов, равных вам, просто не существует. Гений, одним словом. </span></p></section>

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