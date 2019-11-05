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Материал подготовлен в партнерстве с программой USAID-IDLO «Доверие суду»

Журналист Kloop.kg Алексей Журавлев две недели изучал судебные дела и нашел среди них по-настоящему запутанные сюжеты.

В Кыргызстане судебные решения публикуются в открытом доступе — на портале act.sot.kg. Здесь можно найти архивы решений по всем видам дел: уголовным, гражданским и даже административным.

Это сделано для прозрачности и открытости кыргызских судов. Вы можете самостоятельно отслеживать публикации судебных актов.

Попробуйте угадать, где настоящее дело из кыргызского суда, а где — сценарий детектива.

Мастер викторин - на базе Riddle

Автор: Алексей Журавлев

Редактор: Азиза Раимбердиева

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