Материал подготовлен в партнерстве с программой USAID-IDLO «Доверие суду»
Журналист Kloop.kg Алексей Журавлев две недели изучал судебные дела и нашел среди них по-настоящему запутанные сюжеты.
В Кыргызстане судебные решения публикуются в открытом доступе — на портале act.sot.kg. Здесь можно найти архивы решений по всем видам дел: уголовным, гражданским и даже административным.
Это сделано для прозрачности и открытости кыргызских судов. Вы можете самостоятельно отслеживать публикации судебных актов.
Попробуйте угадать, где настоящее дело из кыргызского суда, а где — сценарий детектива.
Автор: Алексей Журавлев
Редактор: Азиза Раимбердиева