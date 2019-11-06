Больные сахарным диабетом первого типа смогут получать инсулин бесплатно до 29 лет

Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил на заседании правительства, что теперь все граждане, болеющие диабетом первого типа, смогут бесплатно получать аналог инсулина до 29 лет. Ранее власти предоставляли инсулин больным лишь до 18 лет.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила министерству здравоохранения подготовить все документы о выдаче лекарства нуждающимся.

«Деятельность по обеспечению доступности инсулина для пациентов должна быть прозрачной, все механизмы должны быть понятными и доступными. Люди должны четко знать, если у них сахарный диабет, куда надо идти, где встать на учет, где может получить инсулин», — сказала Омурбекова.

В минздраве «Клоопу» сообщили, что в Кыргызстане диабетом первого типа болеют около 2,5 тысяч человек. Чаще всего, это люди до 40 лет.

По информации ведомства, уже сейчас около 600 подростков с сахарным диабетом первого типа получают аналог инсулина за счет государства.

«Финансового обеспечения денег на закупку аналога инсулина пока еще нет. […] [Выдача лекарств] будет только в следующем году, когда будет дополнительное финансирование. В этом году прошел тендер и аналоги закупили только на детей-подростков», — сказали в минздраве.

По словам специалистов минздрава, аналог инсулина эффективнее обычного инсулина, потому что он действует быстрее и уберегает от резких перепадов уровня сахара в крови.

Больным сахарным диабетом первого типа необходимо вводить инсулин с первого дня заболевания, потому что поджелудочная железа перестает его вырабатывать.

При втором типе диабета инсулин у человека вырабатывается определенное время, но клетки организма постепенно перестают на него реагировать.

Всего в Кыргызстане насчитываются более 60 тысяч человек, болеющих сахарным диабетом первого и второго типов.