Таджикское издание «Озоди» сообщило, что неизвестные вооруженные люди в масках напали на пограничную заставу №4 «Ишкобод» в ночь на 6 ноября. По данным таджикских властей, в результате нападения погибли пограничник и сотрудник милиции.

Эта застава находится в 60 км от Душанбе, недалеко от таджикско-узбекской границы.

Журналисты «Озоди» сообщило со ссылкой на Главное управление пограничных войск ГКНБ Таджикистана, что члены группировки смогли захватить пять автоматов Калашникова.

«В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находившиеся в окружении, были нейтрализованы, пятеро – задержаны», — сообщила погранслужба Таджикистана.

По информации МВД Таджикистана, в ходе боя были уничтожены четыре автомобиля, на которых приехали неизвестные. Кто именно напал на заставу — пока неизвестно.

По данным «Озоди», что после произошедшего нападения в Душанбе и прилегающих районах приняты «беспрецедентные меры безопасности».

«Основные общественные места столицы взяты под усиленный контроль силовиков, на постах тщательно проверяются тонированные автомашины», — сообщило издание.