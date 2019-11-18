22 села получат доступ к водопроводу и канализации уже в 2019 году, еще 403 села – на протяжении следующих шести лет. Однако, без дополнительного финансирования это может привести к экологическому кризису.

Аппарат правительства Кыргызстана сообщил, что до конца текущего 2019 года в 22 селах страны построят системы водоснабжения.

Работы проводятся в рамках реализации «Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения», действующей до 2026 года.

Из 8,8 млрд сомов, выделенных на строительство в селах, зарубежные доноры предоставляют 80% финансирования.

Среди доноров проекта – Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Исламский банк развития, ПРООН, ЮНИСЕФ и другие организации.

Согласно стратегии, строительство систем водоснабжения уже должно было быть завершено в Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате, Караколе, Нарыне, Баткене и других городах. На момент публикации материала, редакции «Клоопа» не удалось проверить, было ли оно завершено (или даже начато) на самом деле.

Общий объем финансирования стратегии составляет более 26 млрд сомов. Из них более 21 млрд выделено донорами.

Этих средств будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасное и экологичное функционирование систем канализации в республике.

«В сельской местности улучшение систем водоснабжения обострило проблемы с водоотведением и привело к увеличению объема сточных вод, а очистка и обеззараживание требуют технического решения, во избежание дальнейшего загрязнения водных источников. Общий объем необходимых инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения сельской местности, по данным оценочных расчетов профильных специалистов, составляет 64,7 млрд сомов» – написано в Стратегии.

Откуда правительство Кыргызстана возьмет еще около 40 миллиардов сомов, чтобы предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу, не говорится ни в стратегии, ни в пресс-релизе правительства. Также нам не удалось получить комментарий в Аппарате правительства по этому поводу.

