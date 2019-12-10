Инициатива Peshcom выпустила комикс о экологической ситуации в Бишкеке. Учитывая состояние воздуха в столице Кыргызстана и окрестностях, комикс очень актуален.

Состояние воздуха Бишкека колеблется от «опасного для чувствительных групп» до «опасного для жизни». Проблему с воздухом признала и мэрия Бишкека — в муниципалитете призвали жителей носить маски и установить дома воздухоочистители.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта. По данным ГРС, на конец 2018 года в столице было зарегистрировано почти 420 тысяч автомобилей, хотя город рассчитан максимум на 50 тысяч машин.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.