Обновлено 10 декабря в 15:45

МВД пригласило на психиатрическую экспертизу бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников — депутаткам Ирине Карамушкиной, Асель Кодурановой и 13 другим людям, которые были в резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш во время штурма.

Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина прошли экспертизу 10 декабря.

«Это требование Уголовно-процессуального кодекса. Когда человек подозревается в тяжких и особо тяжких преступлениях, назначается такая экспертиза. Человек может отказаться от участия в ней. Мы с Ириной Юрьевной всегда говорим, что нужно соблюдать законы, поэтому мы согласились пройти экспертизу, раз это требование УПК. Все проходило в форме беседы, заняло не так много времени. Было несколько врачей, они задавали вопросы», — сообщила Кодуранова «Азаттыку».

Она отметила, что Алмазбек Атамбаев отказался ее проходить и «вообще изначально отказывается от сотрудничества со следствием».

«Расследуется досудебное производство по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш. В рамках досудебного производства в качестве подозреваемых проходят 16 лиц», — заявили в МВД.

«Вообще-то правильно, нас надо проверить на вменяемость, что такие уже взрослые, а всё в справедливость какую-то верим и за правду боремся!» — пошутила в соцсетях Ирина Карамушкина, узнав о экспертизе.

Адвокат Нурбек Токтакунов, ранее защищавший интересы Атамбаева, заявил, что «психиатрическая экспертиза по делам по обвинению в убийстве — стандартная процедура».

Штурм дома Атамбаева

Штурм дома Атамбаева продолжался два дня — 7 и 8 августа. Один спецназовец погиб от огнестрельного ранения в грудь, еще около 170 человек пострадали.

Сторонники бывшего президента сумели взять в плен шестерых спецназовцев ГКНБ, после их неудачной попытки задержания бывшего президента вечером 7 августа.

После того, как Атамбаев сдался правоохранительным органам, на центральную площадь Бишкека вышло сотни человек. Они требовали ухода президента Сооронбая Жээнбекова, разгромили мусорные баки и разбили камеры «Безопасного города».