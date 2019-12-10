Насирбек Алмаматов

Адвокат Чинара Джакупбекова потребовала у Генпрокуратуры привлечь бывшего сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова к уголовной ответственности за ложные показания по делу об убийстве бишкекчанки Камилы Дуйшебаевой. Джакупбекова представляет интересы родственника экс-генпрокурора Аиды Саляновой Калыйбека Эльтубайсова, объявленного в розыск за «препятствование следствию» в 2017 году.

Обвинение против Калыйбека Эльтубайсова строилось на показаниях Алмаматова. Он заявил, что Эльтубайсов (Салянов) удалил записи видеонаблюдения из сауны за 10 марта 2014 года, в которой в тот день, предположительно, была Камила Дуйшебаева.

По словам Чинары Джакупбековой, в первый раз Генпрокуратура отказала в возбуждении уголовного дела из-за «недостатка оснований для начала досудебного производства», но сейчас сторона обвиняемого предоставила дополнительные доказательства.

«В частности, что в ходе следствия не было доказано, что именно мой подзащитный дал указание стереть видеозаписи в сауне, где они с друзьями отдыхали накануне убийства девушки, и директор заведения это не подтвердила. А Насирбек Алмаматов утверждал, что это Эльтуйбасов распорядился. Это ложные показания, и за них предусмотрена уголовная статья», — пояснила Чинара Джакупбекова.

Студентка Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», опросила несколько десятков свидетелей. Дело брал под контроль каждый новый глава МВД, но уже пять лет дело не раскрыто.

Где Алмаматов?

Привлечь к ответственности Алмаматова сложно, потому что пока правоохранительные органы не знают, где он. Он исчез после суда, где ему вернули наказание в виде 12,5 лет колонии. Объясняем.

В ноябре 2018 года Алмаматова задержали из-за взятки. По версии следствия, он создал коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019 года районный суд приговорил его к 12,5 годам тюремного заключения, однако в июле этого же года городской суд изменил приговор, назначив ему штраф в размере 3,3 млн сомов и выпустив его из под стражи в зале суда.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс и критику в адрес судебных органов, после чего 30 октября Верховный суд решил оставить первый приговор о лишении Алмаматова свободы на 12,5 лет. На этом заседании сам обвиняемый не присутствовал, адвокат сообщил, что Алмаматов болеет.

4 ноября стало известно, что его объявили в розыск. Сейчас местонахождение Алмаматова все еще не известно.