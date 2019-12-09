Фото нацпатриотки Назиры Бегим

Нацпатриоты и нацпатриотки провели акцию «Известный маршрут» — они разъезжали на автобусе, на котором развесили плакаты «Нация выше прав»,«Не раздевайся, стыдно» и «Если развелась, не выходи из народа».

Акция изначально началась утром на Старой площади, после чего участники направились к торговому центру «Азия Молл» и дальше курсировали по городу четыре часа.

Участники акции были одеты в национальную одежду — чапаны, элечеки и калаки. Они призвали людей поддержать их и участвовать вместе с ними на обсуждениях, которые проводились внутри автобуса. А для освещения акции они использовали смартфоны и современные соцсети.

Фото нацпатриотки Назиры Бегим

Одним из тех, кто присутствовал на акции против прав, но «за нацию» был министр культуры Азамат Джаманкулов. Минкульт не смог уточнить, как глава министерства оказался на мероприятии нацпатриотов.

«Не знаем, его пригласили или он мимо проходил», — заявили в пресс-службе минкульта. Сам министр культуры объяснил журналистам 24.kg, что пришел поддержать участников акции.

Министр Азамат Джаманкулов со спины. Фото 24.kg

На акции появился и мэр Бишкека Азиз Суракматов. Пресс-служба мэрии также не смогла уточнить, как мэр там оказался. Сам Суракматов заявил, что оказался на акции случайно.

«Я пришел посмотреть на новогоднее оформление парка, а тут наши апашки отдыхают. Решил узнать цель мероприятия. Спасибо всем участникам», — цитирует мэра 24.kg.

На фото нацпатриотка Назира Бегим. Фото взято из ее открытого профиля в соцсетях

Организаторка мероприятия Назира Бегим в прямом эфире заявила, что 10 декабря «будет еще одна большая акция». В ее видео один из участников заявил, что «другие народы должны привыкнуть к тому, чтобы уважать нашу культуру».

«Кыргызская культура — одна из древних старых культур в мире. Нашу культуру принял ООН, зарегистрировал ЮНЕСКО. Наши предки говорили, что основа жизни — это уважение. Сейчас это уважение нарушается. Люди которые считают оголенное тело — культурой, должны знать нашу многовековую культуру и уважать ее», — заявил один из участников видео.

Гражданская активистка Канышай Мамыркулова добавила: «В Кыргызстане у многих свои права, свои традиции. Мы такие внешние вещи не можем принять. Хоть это будет высокое искусство, вы поменьше взрывайте такие идеологии, как голая датчанка».

«Феминнале»

В начале декабря нацпатриотов возмутил перформанс датской художницы Джули Савери на феминистской выставке современного искусства «Феминнале». Савери в своем выступлении рассказывала о проблемах секс-работниц и выступила обнаженной.

Не понравились нацпатриотам и другие экспонаты, в том числе женское белье и боксерская груша в виде женского торса — символизирующая насилие в отношении женщин. Мужчины угрожали организаторкам выставки и самому музею.

Чтобы уберечь сотрудников музея и организаторок от «угроз и физической расправы со стороны» нацпатриотов, уволилась бывшая директриса музея Мира Джангарачева.

В поддержку выставки и Джангарачевой выступила экс-президент Роза Отунбаева.

«Минкультуры сегодня сделало заявление под напором дискуссий в социальных сетях. Хочу написать свое мнение по поводу этой выставки: она серьезная, глубокая, новаторская, надо там ходить и думать, не просто плеваться и ругаться!» — сказала она.