Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал итоговую пресс-конференцию президента Сооронбая Жээнбекова, прошедшую 25 декабря.

Он заявил, что президент «приписал себе полномочия премьер-министра».

«Я посмотрел пресс-конференцию президента. Это были не слова президента, это был отчет премьер-министра. Он приписал себе полномочия премьер-министра, сказал, что это все сделал он. А завтра премьер-министр придет в парламент и будет отчитываться, что это все сделал он», — сказал Текебаев.

Экс-депутат добавил, что Жээнбеков продолжает нарушать нормы Конституции, как это делал его предшественник Алмазбек Атамбаев и назвал это «узурпацией власти».

Текебаев отметил, что нужно возвращаться к соблюдению норм Основного закона, и что каждая ветвь власти в стране должна выполнять прописанные в нем обязательства.

Он также выразил мнение о коррупционном скандале на кыргызской таможне. По его словам, после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз коррупция в таможне и на границе «перешла в одни руки».

«Почему вопрос о Райыме поднимается сейчас? Почему об этом не говорили в 2000-2005-2010-е годы? Потому что тогда были замешаны все. После вступления страны в ЕАЭС сфера была монополизирована. Без участия главы государства, силовых органов невозможно это проворачивать. Хочу отметить, что этот бизнес транснациональный», — считает политик.

Сооронбай Жээнбеков 25 декабря провёл ежегодную большую пресс-конференцию с журналистами в своей резиденции, на которой собралось почти 200 журналистов из 92 СМИ. Президенту задали около 30 вопросов, однако «Клоопу» не предоставили возможности задать свой вопрос.

Оппозиционер при трех президентах

Омурбек Текебаев — известный кыргызский политик, состоявший в оппозиции при правлении трех бывших президентов Кыргызстана — беглых Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве и заключенном в СИЗО Алмазбеке Атамбаеве. При Акаеве трижды выставлял сво кандидатуру в качестве кандидата в президенты и проиграл.

При Бакиеве из-за конфликта с президентом ушел с должности спикера парламента. В тот же период его задержали в аэропорту с героином в матрешке — инцидент признали попыткой сфабриковать обвинения против оппозиционера.

Выступил с критикой инициированных Атамбаевым поправок в Конституцию. Был обвинен в коррупции и посажен в тюрьму. Свою вину не признал. В августе 2019 года, уже при правлении Жээнбекова был отпущен под домашний арест. Недавно арест продлили до 29 февраля 2020 года.

После выхода под домашний арест Текебаев редко высказывался о действующей власти. Обвинение в узурпации власти, пожалуй, первое резкое заявление Текебаева о правлении Жээнбекова.