Экс-депутат Равшан Жээнбеков, которого в середине декабря заключили в СИЗО-1 по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, выпустил обращение о репрессиях и пропаганде.

Репрессии, пропаганда и политкризис

Именно так считает оппозиционный политик. По его мнению, власть вернулась к «гонениям и репрессиям», чтобы отвлечь внимание от проблем в экономике и «угрозы бедности».

«Политические репрессии против нового поколения, только начавшего общественную активность, особенно опасны. Они подрывают веру нового поколения в свои силы, отталкивают от политического процесса нашу молодёжь, самых образованных и перспективных граждан», — считает Жээнбеков.

Жээнбеков говорит, что с помощью пропаганды власти пытаются повесить все проблемы на «геев и шпионов» — тем временем на границе с Таджикистаном происходят перестрелки, а отношения с международными донорами портятся.

Экс-депутат утверждает, что в 2020 году Кыргызстан погрузится в политический кризис. По его мнению, власти попытаются сформировать «удобный парламент» из «олигархических и лжедемократических партий».

«Чтобы демократы смогли влиять на выборы парламента 2020 года, придется отодвинуть в сторону старые персональные обиды и претензии, так как демократы в меньшинстве и нам необходимо объединяться, идти на широкую коалицию», — говорит политик.

Задержание Жээнбекова

Равшана Жээнбекова задержали в середине декабря и заключили в следственный изолятор до 9 февраля 2020 года. Официально задержание Жээнбекова связано со штурмом дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в начале августа этого года. Жээнбекова задержали «в рамках досудебного производства» по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти».

Но есть и другие версии задержания политика. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам опубликовал заявление председателя комитета Элиота Энджела в своем твиттере.

В нем он выразил мнение, что арест Жээнбекова может быть связан с тем, что он «сообщил кыргызскому правительству о коррупции».

Сам Жээнбеков назвал свое задержание «посадкой политических оппонентов, от которой проблемы в Кыргызстане не решатся».