Депутат Искендер Матраимов прокомментировал «Азаттыку» иски к журналистам-расследователям.

«У всего есть свои границы. Мы все обдумали, прежде чем подавать иск на 60 млн сомов», — сказал Матраимов об иске его семьи к изданиям «Азаттык», «Клооп» и 24.kg, а также к журналисту-расследователю Али Токтакунову.

Судебный процесс по иску Матраимовых к СМИ продолжится 20 января 2020 года.

За что подан иск?

Причиной иска стало расследование о коррупции на таможне, которое «Клооп» и «Азаттык» выпустили совместно с OCCRP. Раим Матраимов и его жена — одни из фигурантов этого расследования.

Матраимовы хотят добиться компенсации 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) к «Азаттыку», 12,5 миллиона (177,7 тысяч долларов) к «Клоопу», 15 миллионов (213,2 тысячи долларов) к 24.kg и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) отдельно журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову.

Семья Матраимовых обвиняет журналистов во лжи, несмотря на документы, свидетельства информаторов и открытые данные, приведенные в расследовании. Матраимовы пытались через суд добиться запрещения упоминания 15 абзацев из расследования, но суд их не поддержал. Также Матраимовы требовали расскрыть имена всех журналистов-расследователей, работавших над материалом о коррупции в таможне, но суд их снова не поддержал.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил на своей пресс-конференции о том, что Матраимовы могли бы подать иск и на меньшую сумму. А глава его пресс-службы Толгонай Стамалиева заявила, что иски Матраимовых против СМИ — удар по имиджу президента.

Тем не менее главе государства все еще мало фактов о коррупции в таможне и причастности экс-зампреда таможни Раима Матраимова к ней. Жээнбеков просил журналистов предоставить факты и документы правоохранительным органам и даже попросил кыргызстанку, задавшую ему вопрос про имущество Матраимовых в Дубае, «пойти проверить и помочь».

Журналисты уже передали копии документов, аудио и видеоматериалы о коррупции в таможне и Матраимовых в ГКНБ.

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