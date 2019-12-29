Елка в шарах и звездах — символ и главное украшение новогодних праздников.Традиция вносить живое дерево в дом и украшать его пришла в Кыргызстан из СССР и продолжается до сих пор. В СССР елка стала неотделимым атрибутом празднования Нового года в 1930-х.

Какая ёлка лучше для Нового года, живая или искусственная, каждый решает сам.

Кыргызстанцы, которые предпочитают настоящую елку, не всегда покупают срубленное дерево. Многие сажают дерево во дворе и наряжают его. Мы узнали у кыргызстанцев, какие елки они предпочитают и почему.