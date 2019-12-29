Елка в шарах и звездах — символ и главное украшение новогодних праздников.Традиция вносить живое дерево в дом и украшать его пришла в Кыргызстан из СССР и продолжается до сих пор. В СССР елка стала неотделимым атрибутом празднования Нового года в 1930-х.
Какая ёлка лучше для Нового года, живая или искусственная, каждый решает сам.
Кыргызстанцы, которые предпочитают настоящую елку, не всегда покупают срубленное дерево. Многие сажают дерево во дворе и наряжают его. Мы узнали у кыргызстанцев, какие елки они предпочитают и почему.
Искусственные ёлки
Кыргызстанцы, которые предпочитают ставить искусственные ёлки, говорят, что с ними меньше хлопот.
Во-первых — они не сыпятся, во вторых — для их установки не нужно рубить деревья.
Ну а в третьих — это экономичнее, потому-что искусственную ёлку можно купить один раз и потом пользоваться ею, не тратя деньги на новую.
Бишкекчанка Ажара Камединова считает, что ежегодная вырубка ёлок приносит ущерб природе. Поэтому она пользуется искусственной елкой.
«[Беру] искусственную и большую. Не стоит из-за одного праздника наносить урон экологии и выкидывать кучу денег на новое дерево ежегодно», — говорит Ажара.
Экологи советуют пользоваться искусственной ёлкой максимально дольше, чтобы минимизировать вред экологии.
Искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет.
Эколог Дмитрий Ветошкин говорит, что в Кыргызстане сложно утилизировать исскуственную ёлку.
«Саму ёлку сложно утилизировать, потому что у нее есть железный каркас и никто его разбирать не будет, для того чтобы отделить пластик от каркаса».
Также он добавил, что по мимо ёлок, экологии вредят и ёлочные игрушки, которые её украшают
«Но еще важно не забывать, что вредна не только ёлка, но и мусор от мишуры и от всяких ёлочных игрушек. То есть само украшение ёлки тоже является источником отходов которые вредят экологии», — говорит Ветошкин.
Живая ёлка
Запах ёлочных веток — главная причина выбора кыргызстанцами живых ёлок.
По мнению Бактыгуль Султаналиевой, живая ёлка способствует атмосфере праздника.
«Всегда ставлю живую, мне нравится её запах и для меня именно живая ёлка — атмосфера детства и Нового года», — говорит она.
Эколог Дмитрий Ветошкин советует покупать живые ёлки в проверенных местах, чтобы не приобрести на рынке незаконно срубленное дерево.
«Имеются специальные места для выращивания ёлок именно для того, чтобы они стали украшениям на наши новогодние праздники», — говорит он.
В Кыргызстане есть питомники, в которых выращивают елки, а в селе Кегеты находятся еловые плантации.
В огородах местных жителей растут не овощи, а елки, причем в довольно больших количествах – свыше 500 штук в каждом огороде. Сезон ёлок начинается зимой.
Живая ёлка в горшке
Хвойное деревце в горшке является отличной альтернативой тем, кто любит аромат хвои, но не хочет вырубать дерево.
Главная агрономка страны Эльнура Жолдошева говорит, что лесной фонд Кыргызстана намного уменьшился и его надо сохранить.
Хвойное деревце можно купить с корневой системой, посадить его в горшочек и поставить у себя дома. После праздника такую ёлку можно будет высадить во дворе.
«Сейчас даже мы рекламируем, чтобы люди на зиму домой ставили ёлки с корневой системой. То есть в ёмкостях, чтобы её не рубили, чтобы после того, как они дома Новый год проведут, её могли высадить – у себя [во дворе] или где нибудь, чтобы не рубили ёлки», — говорит она.
Некоторые кыргызстанцы сами выкапывают ёлки и пересаживают в горшки.
Анастасия Козлова рассказывает, что вместо вырубки она каждый год пересаживает елки в горшки, а потом относит на прежнее место.
«Люблю настоящее, нежели что-то из пластика. Сразу скажу, что рубить ёлки не обязательно, можно пересаживать их в горшки и затем возвращать», — говорит она.
Живая ёлка во дворе
Жители квартирных домов Бишкека иногда сажают елки прямо во дворах, потому что дерево может стоять круглый год, а зимой они просто вешают на ель игрушки.
Художница Наристе Алиева говорит, что посадить живую ёлку во дворе стало отличной альтернативой установкой ёлки у себя дома.
«Мои дети хотели ёлку перед Новым годом. Я сначала была против, но потом решила, что можно найти альтернативу и поставить её во двор. Не хочется тратить деньги каждый год на покупку живой ёлки и переставлять мебель. Многие из соседей поддержали идею купить ёлку, посадить её во двор и просто наряжать перед праздником», — говорит она.
Отказ от ёлки
Однако есть и те кыргызстанцы, что против новогодней ёлки — они не устанавливают ее по разным причинам.
Бишкекчанин Анатолий Шульгин отказался от новогодней ёлки, потому-что считает её забавой для молодого поколения.
«Ёлка — для молодых, которые водят хороводы или еще что. А мне с женой это не надо. Мы уже просто едим оливье и смотрим «Голубой огонёк» — вот и наше новогоднее настроение», — рассказывает он.
Алия Сарыева по религиозным убеждениям отказалась и от елки, и от празднования Нового года.
«Я не праздную новый год – в моей семье это не приветствуется. Мы считаем, что раз это не наш религиозный праздник, а западный», — говорит она .
Авторка: Студентка школы Kloop,kg Айгерим Казакбаева
Редакторка: Айжамал Джаманкулова