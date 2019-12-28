Почти в каждом популярном сериале есть эпизоды про дух Рождества или Нового года, в этом материале редакция «Клоопа» собрала для вас подборку праздничных выпусков.

Телесериалы:

«Друзья»

Комедийный телесериал про повседневную жизнь шестерых друзей из Манхэттена.

7 сезон, 10 эпизод, С Рождественским Броненосцем, 2000-2001 год.

«Клиника»

Комедийно-драматический телевизионный сериал, посвящённый работе и жизни молодых врачей.

Сезон 1, серия 11, «Мой собственный персональный Иисус», 2002 год.

«Офис»

Телесериал, снятый в стиле псевдодокументалистики, рассказывает о комедийной и, порой, трогательной жизни сотрудников одного офиса.

2-й сезон, 10-я серия, «Рождественская вечеринка», 2005 год.

«Сверхъестественное»

Мистический телесериал, рассказывающий о двух братьях, охотниках на нечисть, которые путешествуют по США, расследуя паранормальные явления.

3 сезон, 8 серия «Очень сверхъестественное Рождество», 2007 год.

«Теория большого взрыва»

Комедийный телесериал об ученых Леонарде и Шелдоне и их друзьях. Истинные ботаники с докторскими степенями, но абсолютно не приспособленные к реальной жизни, особенно к общению с женщинами.

4 сезон, 11 серия, «Рекомбинация в Лиге справедливости», 2010 год.

«Отбросы»

Фантастический телесериал о молодых правонарушителях, которых приговорили к общественным работам. В один из дней в них ударила молния, после чего они обнаружили в себе суперспособности, высмеивающие их характерные черты.

2 сезон, 7 эпизод, «Рождественский», 2010 год.

«Черное зеркало»

Научно-фантастический телесериал, в котором каждая серия — отдельная история. Лейтмотив сюжетной линии каждого эпизода посвящен влиянию информационных технологий на человеческие взаимоотношения.

2 сезон, 4 серия, «Белое Рождество», 2014 год.

«Шерлок»

Телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сериал был снят по мотивам детективных историй о Шерлоке Холмсе писателя Артура Конан Дойля, однако события сериала разворачиваются в наши дни.

Рождественский выпуск, «Безобразная невеста», 2016 год.

«Доктор Кто»

Научно-фантастический телесериал про инопланетного путешественника во времени, известном как Доктор.

Бонусная серия к 10 сезону, 2017 год.

Анимационные:

«Симсоны»

Юмористический анимационный сериал, который показывает жизнь семейства Симпсонов и других жителей городка Спрингфилд, высмеивая стереотипы — стиль жизни «среднего американца», особенности мировых культур, знаменитостей и даже само телевидение и телеканал «Fox».

1 сезон 1 серия, «Симпсоны готовят на открытом огне», 1989 год.

«Футурама»

Действие анимационного сериала происходит в Новом Нью-Йорке XXXI века. И рассказывает про команду курьеров, работающих в компании по доставке грузов «Межпланетный экспресс».

2-й сезон, 8-я серия, «Рождественская история», 1999 год.

«Рик и Морти»

Американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал про самого умного во вселенной ученого Рика и его внука Морти. Вместе они путешествуют по вселенной, периодически попадая в различные переделки.

1 сезон, 3 серия, «Анатомический парк», 2013 год.

«Южный парк»

Анимационный сериал про приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в городке Южный Парк, штат Колорадо. В этом сериале высмеиваются недостатки американской культуры и мировые события, кроме того, в нем критикуется множество стереотипов через пародии и чёрный юмор.

23 сезон, 10 серия, «Рождественский снежок», 2019 год.

И бонус в виде полнометражного мультфильма от Netflix — «Клаус». В мультфильме раскрывается история почтальона, которому нужно было наладить почтовую систему в запущенном городке на краю севера. Никто в этом городе не отправлял писем, люди то и дело устраивали друг другу подлости. Причем тут Клаус? А вы взгляните.

Желаем вам хорошо провести новогодние каникулы!