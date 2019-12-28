Это стадион «Спартак», на котором обычно проходят спортмероприятия. Фото: Акылбек Касымалиев Состояние «Спартака» не подходит под параметры ФИФА. Оно не идеально и часто подвергается критике.

ФИФА готова выделить грант в размере 3,5 млн долларов на строительство футбольного центра в Бишкеке. Однако власти пока не могут предоставить участок под его строительство.

Споры о выделении участка идут с 25 декабря — депутаты Бишкекского городского кенеша пока не смогли прийти к единому решению о том, где выделить участок для центра. 26 декабря заседание перенесли на следующий день.

27 декабря состоялось второе заседание БГК и по его окончанию, депутаты поручили мэрии заключить меморандум с ФФКР о выделении территории для строительства футбольного центра.

Но точная территория до сих пор не определена.

«Теперь дело за мэром», — сказала Наталья Угрюмова, глава пресс-службы Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР).

Что говорит мэрия

В пресс-службе Мэрии сообщили, что они не имеют право распоряжаться земельными участками, так как земля и муниципальная собственность принадлежат народу.

«Постановлением Бишкекского городского Кенеша утвержден запрет на выделение земельных участков», — пояснили в мэрии.

Мэрия предложила оформить на его собственность земельный участок, который получит федерация футбола. А после строительства футбольного центра передать его на баланс мэрии.

В мэрии настаивают на том, чтобы федерация футбола рассмотрела другие варианты земельных участков, кроме стадиона «Трудовые резервы» а также предоставить подтверждающие документы о выделении гранта в размере $10 млн.

Требования ФИФА

Нурдин Букуев

Бишкекглавархитектура предлагала несколько участков под строительство центра, однако федерация их отклоняла в связи с тем, что у грантодателя есть определённые требования.

Заместитель генерального секретаря федерации футбола Нурдин Букуев в интервью Kaktus.kg сообщил, что при выборе места для строительства футбольный центр нужно учитывать такие факторы как: территория 8-10 га, доступность, конфигурация земельного участка, экологическое состояние местности, а также численность населения близлежащих районов.

По словам замначальника Бишкекглавархитектуры Болота Усубалиева, представитель федерации рассказал о своих вариантах: один участок площадью 6,2 гектара южнее порохового склада, по магистрали вдоль реки Ала-Арчи, второй — южнее школы «Газпром».

«Но первый земельный участок Проектом детальной планировки предусмотрен под многоэтажные дома с объектами соцкультбыта. При его предоставлении необходимо корректировать ПДП. Второй участок закреплен за управлением земельными ресурсами», — сообщил замначальника БГА.

Какие участки предлагались

Бишкекглавархитектура предлагала 5 участков под строительство центра:

в жилмассиве «Ак-Орго» (около 5 гектаров)

возле «Панорамы» (2 гектара),

на территории Аламединского района, где по Генплану стадион,

а также карьер в микрорайоне № 11 (7,5 гектара)

стадион «Трудовые резервы».

В БГА сообщили, что представитель федерации отклонил три из них, отметив, что вариант с карьером и Аламединским районом приняли к рассмотрению

«Стадион «Трудовые резервы» – группа признала, что не подходит по множеству причин. На участке в районе «Ак-Орго» мы туда не поместимся. Карьер в 11-м микрорайоне – этот вариант мог бы быть идеально подходящим. Однако, когда мы съездили туда с технадзором, оказалось, что у этого карьера огромная глубина — более 50 метров. Чтобы его закопать, потребуется огромное количество времени и средств, соизмеримых, пожалуй, с суммой выделенного ФИФА и АФК безвозмездного гранта», — ответил Нурдин Букуев

Что будет в футбольном центре

ФФКР сообщили, что занятия для детей будут бесплатными.

В футбольном центре смогут заниматься от 2 до 5 тысяч детей и возраст их будет также варьироваться от 6 до 16 лет.

Он будет включать медицинский центр с современным оборудованием, гостиница для спортсменов, которая будет использоваться для размещения во время учебно-тренировочных сборов и различных соревнований, а также гимнастический и тренажерный залы и конференц-зал.

Текст: Ажар Бакирова

Редактура: Айжамал Жаманкулова