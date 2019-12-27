Первомайский районный суд Бишкека постановил отпустить зампреда СДПК Кундуз Жолдубаеву под домашний арест до 9 февраля. Аналогичное решение он принял по отношению к депутаткам Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой. Еще одного сторонника Атамбаева — Мээрбека Мискенбаева — отправили в СИЗО №1.

Все эти политики проходят по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они были в Кой-Таше во время штурма — тогда спецназ пришел, чтобы задержать Атамбаева, но в итоге сторонники бывшего главы государства схватили спецназовцев. Один из спецназовцев погиб.

Жолдубаева и Мискенбаев проходили по делу свидетелями, но 27 декабря адвокат Замир Жоошев сообщил, что зампреду СДПК предъявили подозрения в захвате заложников, организации массовых беспорядков и захвата власти. Он опасался, что ее заключат в СИЗО-1. Жолдубаева одна воспитывает пятилетнюю дочь, которая ждала ее у суда.

Ранее в СИЗО был заключен другой политик, также находившийся на месте штурма — Равшан Жээнбеков.

Сторонники Атамбаева

Кундуз Жолдубаева — сторонница Алмазбека Атамбаева, была официальной представительницей партии социал-демократов и давала от лица политорганизации комментарии. Ее назначили зампредом части партии СДПК, все еще поддерживающей бывшего президента.

Именно она находилась рядом с бывшим президентом, когда замминистра МВД Курсан Асанов уговорил его сдаться. Асанов пообещал ей и Атамбаеву безопасность, а после сдачи и ареста бывшего главы государства Асанов сам лишился должности, против него возбудили дело и посадили под домашний арест.

После штурма ее вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о захвате спецназовцев в заложники, а ее дом обыскивали.

Депутатки Асель Кодуранова и Ирина Карамушкины — верные соратницы бывшего президента уже много лет. Карамушкина была одной из тех политиков, что протестовали в поддержку Атамбаева 7 апреля 2010 года у здания Медиафорума — в день революции, когда власти был лишен президент Курманбек Бакиев.

В день штурма резиденции обе депутатки очень переживали из-за того, что пострадали люди, и делали заявления, пытались успокоить разъяренных людей.

Власти решили штурмовать дом Атамбаева после того, как он трижды отказался приходить на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Его подозревали в коррупции и милиция стала вызывать его на допросы после лишения его неприкосновенности и статуса экс-президента.

Сейчас Атамбаев находится под арестом. Бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.