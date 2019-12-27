По теме: Активистка Карабалина сообщила о нападении — у нее сотрясение мозга

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что начали проверку по факту избиения фем-активистки Айгуль Карабалиной. Вечером 26 декабря ее избили двое неизвестных мужчин — она получила сотрясение мозга и синяк на щеке.

Проверка начата несмотря на то, что Карабалина не писала заявление — по факту освещения нападения в СМИ. Активистка не писала заявления, потому что нападавшие мужчины угрожали ей, что «найдут ее», если она обратится в милицию. Для безопасности себя и своей дочери Карабалина планирует сегодня же уехать за границу.

Она предположила, что нападение может быть связано с выставкой современного искусства «Феминнале» — она была одной из организаторок. Ранее из-за этого она получала угрозы в комментариях.

«Феминнале»

Феминнале — это первая феминистская выставка в Кыргызстане, которая началась в конце ноября и длилась 17 дней в память о 17 девушках, погибших в пожаре в московской типографии три года назад.

В выставке принимали участие 50 арт-мастерок из 22 стран мира, которые рассказывали о дискриминации и насилии в отношении женщин, неравенстве и сексизме.

На выставке перфоманас одной из участниц , датской художницы Джули Савери возмутил нацпатриотов — она, рассказывая о проблемах секс-работниц, выступила обнаженной.

Не понравились нацпатриотам и другие экспонаты, в том числе женское белье и боксерская груша в виде женского торса, символизирующая насилие в отношении женщин. Мужчины угрожали организаторкам выставки и самому музею.

Нацпатриотов поддержал министр культуры Азамат Жаманкулов. Позже с критикой в адрес выставки выступил и президент Сооронбай Жээнбеков — на своей пресс-конференции он сказал, что «это нехорошо».