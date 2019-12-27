Депутатка Айсулуу Мамашева возглавила фракцию «Ата Мекен». На пост лидера фракции также претендовал Сыдык Шер-Нияз и оба депутата получили по пять голосов. Однако Шер-Нияз отказался от должности и уступил место Мамашевой.

«Но пусть попробуют молодые. Вероятно, выход пятерых наших соратников свидетельствует о том, что партия должна обновиться», — сказал он.

Мамашева сказала, что находится в шоке и такого исхода не ожидала.

Ранее пост лидера фракции занимал Алмамбет Шыкмаматов, но он покинул пост из-за разногласий с главой партии Омурбеком Текебаевым. Вместе с Шыкмаматовым фракцию покинули еще четверо депутатов — Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов и Болот Шер.