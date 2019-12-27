Наши друзья из проекта «Башта» сделали видео о проблеме загрязнения воздуха в городе.

Буквально месяц назад по данным сайта AirVisual, Бишкек был признан одним из городов с самым грязным воздухом в мире. Даже сейчас, периодически загрязненность воздуха достигает отметки «очень нездоровый» — предпоследней категории из шести в индексе качества воздуха.

Такой воздух влияет на здоровье людей, в первую очередь детей. В начале декабря активисты выходили на митинги требуя от властей принимать решения, для улучшения ситуации. Но пока, никаких мер не было принято.

Авторы: Тилек Бейшеналы уулу, Нуржамал Джанибекова, Азат Рузиев

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