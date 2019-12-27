Фото: Айгуль Карабалина

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Фем-активистка Айгуль Карабалина сообщила, что вечером 26 декабря на нее напали двое мужчин. У нее сотрясение мозга и синяк под глазом.

«Вчера ночью возле дома на меня напали двое мужчин. Сотрясение мозга и синяк под глазом это пройдет, но они угрожали мне. Мне страшно и я хочу побыстрее уехать, чтобы не подвергать опасности моего ребенка», — рассказала она на фейсбуке.

В интервью «Клоопу» Карабалина предположила, что нападение может быть связано с выставкой современного искусства «Феминнале» — она была одной из организаторок. Ранее из-за этого она получала угрозы в комментариях.

Карабалина сообщила, что не собирается писать заявление в милицию и сегодня же планирует уехать за границу для безопасности дочери.

«Думаю, это связано с “Феминнале”. Один [из нападавших] меня узнал. Он говорил на кыргызском, я не совсем понимаю. Но он сказал, что я одна из «этих». Они угрожали мне. Сказали, чтобы я не писала [заявление в милицию], они меня найдут. У меня дочь младшая, ей 11 лет и она выглядит неконформно, я опасаюсь за ее безопасность тоже. Я уезжаю сегодня, у меня нет ресурса ни для чего. Я волнуюсь о безопасности дочери», — сообщила она.

«Феминнале»

Феминале — это первая феминистская выставка в Кыргызстане, которая началась в конце ноября и длилась 17 дней в память о 17 девушках, погибших в пожаре в московской типографии три года назад.

В выставке принимали участие 50 арт-мастерок из 22 стран мира, которые рассказывали о дискриминации и насилии в отношении женщин, неравенстве и сексизме.

На выставке перфоманас одной из участниц , датской художницы Джули Савери возмутил нацпатриотов — она, рассказывая о проблемах секс-работниц, выступила обнаженной.

Не понравились нацпатриотам и другие экспонаты, в том числе женское белье и боксерская груша в виде женского торса, символизирующая насилие в отношении женщин. Мужчины угрожали организаторкам выставки и самому музею.

Нацпатриотов поддержал министр культуры Азамат Жаманкулов. Позже с критикой в адрес выставки выступил и президент Сооронбай Жээнбеков — на своей пресс-конференции он сказал, что «это нехорошо».