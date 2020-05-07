Правозащитники организации «Юристы за права человека» проанализировали приказы Комендатуры Бишкека и пришли к заключению, что комендантский час в городе действует целые сутки, вместо установленных часов.

Согласно закону «О чрезвычайном положении», комендантский час определен как время суток, в течение которого устанавливается запрет находиться на улицах без специально выданных пропусков.

Из этого следует, что запрет может действовать только на время комендантского часа. При этом на время комендантского часа у граждан и организаций должна оставаться возможность получить пропуск в установленном порядке.

Однако приказы комендатуры написаны так, что комендантский час стал действовать в круглосуточном режиме, поскольку на оставшееся время суток (вне комендантского часа) были установлены почти такие же требования.

Для передвижения вне комендантского часа, от граждан требуют заполненный маршрутный лист, а также ношение масок на лице. Юристы заявили, что ни в одно опубликованном распоряжении они не нашли таких официальных требований.

Жители города и находящиеся на его территории организации могут получить разрешение на передвижение только вне действия комендантского часа и только по исключительным случаям — если их работодатель или они сами по своей отрасли вошли в список разрешенных видов деятельности

«Исходя из норм Конституционного закона “О чрезвычайном положении”, никаких пропусков и ограничений в передвижении для кого бы то ни было (госслужащих, организаций любого рода деятельности и всех остальных граждан) не должно быть в часы, неохваченные комендантским часом!» — заявляют юристы.

Юристы считают, что запрет находиться вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность, и пропуска является незаконным ограничением прав граждан в большую часть суток вне действия комендантского часа.

«Поэтому считаем необходимым устранить все требования и запреты, связанные с этим нарушением, которые были изложены в приказах комендатуры столицы, а также в распоряжениях и иной внутренней документации госорганов и органов местного самоуправления, исполняющих поручения комендатуры», — сообщается в обращении.