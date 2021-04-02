Директор школы, в которой училась родившая ребенка 14-летняя девочка, освобожден от занимаемой должности. Об этом «Клоопу» сообщил руководитель районного отдела образования Талант Эмилбек уулу.

По его словам, 1 апреля было проведено совещание, на котором был вынесен выговор директору, заместителю директора, заведующему по учебной части и социальному педагогу школы.

«Но сегодня четыре сотрудника, получившие выговор, пришли с заявлениями с просьбой уволить [их] по собственному желанию. Они объяснили это тем, что у них нет морального права продолжать работу. Я вернул заявления заместителю директора и заведующей по учебной части. Директор “освобожден”, заявление соцпедагога рассматривается», — сообщил Эмилбек уулу.

Эмилбек уулу также сказал, что никто из учителей, администрации школы не заметил беременность подростка хотя обучение в школе проходит в обычном режиме.

В пресс-службе УВД города Джалал-Абада сообщили, что этот факт расследуется Аксыйским РОВД. Человек, имевший сексуальные отношения с несовершеннолетней девочкой, пока не найден.

«Сама девочка говорит, что ни с кем не была в отношениях. Следствие продолжается, дополнительная информация будет предоставлена», — сказали в милиции.

1 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в Аксыйской территориальной больнице родила девочка 2007 года рождения. Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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