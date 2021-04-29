Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила о нападении на кыргызские погранзаставы в зоне конфликта в Баткенской области. Столкновения между таджикистанцами и кыргызстанцами начались 28 апреля, погиб один кыргызстанец, пострадали 16 граждан Кыргызстана и порядка девяти таджикистанцев.

«Около 17:00 часов таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», — сообщили в ведомстве.

В ответ Кыргызстан совершил захват таджикской погранзаставы.

«В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан. По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства», — рассказывает ГКНБ.

Эвакуация

Тем временем из зоны конфликта эвакуировали уже более 800 человек. На безопасную территорию перевезли 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района. Среди эвакуированных были и журналисты “Клоопа”, освещавшие конфликт на границе.

Тем временем Узбекистан обратился к Кыргызстану и Таджикистану с просьбой мирно урегулировать конфликт. Президент Садыр Жапаров поручил решение проблемы дипломатическим путем МИД и вице-премьеру Артему Новикову. Также в зону конфликта отправился глава МЧС — его ведомство занимается эвакуацией жителей.

Сам Жапаров просит не поддаваться на провокации и настаивает, что страны-соседи смогут найти общий язык. Не поддаваться на провокации попросил участников митинга из-за конфликта на границе, собравшихся у дома правительства в Бишкеке, и спикер парламента Талант Мамытов. Политик считает, что “есть некоторые люди, которые хотят воспользоваться этой ситуацией”.