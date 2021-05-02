Пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области сообщила, что Таджикистан освободил 10 жителей села Интернационал Лейлекского района, которые были взяты в заложники 30 апреля.

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Сообщается, что они были освобождены 1 мая около 20:00. Сразу после этого их отправили в Центр семейной медицины Лейлекского района, чтобы провести медицинское обследование. Девять из них

были госпитализированы.

«Их, скорее всего, били дубинками, потому что у них много гематом. Оказывается, над ними издевались всю ночь. Состояние пациентов оценивается как средне тяжелое», — сообщил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

В ведомстве отметили, что переговоры по освобождению заложников вели полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзод.

По данным полпредства, среди освобожденных есть глава села Интернационал Мырзабек Жумабаев. Ранее УВД Баткенской области сообщало, что он взят в заложники и ведутся переговоры по его освобождению.

Что произошло?

30 апреля УВД Баткенской области сообщило, что глава села Интернационал Лейлекского района Мырзабек Жумабаев был взят в заложники таджикской стороной.

По словам пресс-секретаря ведомства Дамиры Юсуповой, таджикские войска вошли в дома кыргызстанцев на участке «Жилой дом» в селе Интернационал. Некоторые дома были сожжены. Жумабаев был взят в заложники, когда он поехал в село, чтобы забрать тела двоих погибших.

Однако в милиции 1 мая заявили, что Жумабаева все еще держат в заложниках на территории Таджикистана. Ведомство уточнило, что ведутся переговоры об его освобождении.

При этом, 30 апреля издание Sputnik Таджикистан, опираясь на источники в Исфаринском акимиате, опровергло информацию о захвате Жумабаева в заложники.

«Глава села Борбордук Баткенской области не был взят в заложники», — сообщило издание.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

По данным минздрава, на 1 мая 18:00 погибли 34 кыргызстанца, пострадали 173 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана, из них 15 505 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. СМИ сообщают, что жертвами конфликта стали не менее 8 человек, 90 – ранены.

К вечеру 30 апреля стороны заявили об отводе военной техники и возобновлении движения на автодорогах. Однако 1 мая ситуация вновь обострилась. Таджикская сторона перекрыла дорогу Ош-Исфана в местности Торт-Кочо.

Также погранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам жителей села Арка в Лейлекском районе, который оказался отрезан от остальной части Баткенской области из-за перекрытия участка Торт-Кочо.

Садыр Жапаров и глава таджикистана Эмомали Рахмон два раза поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

По данным Погранслужбы, на 2 мая 9:30 ситуация на кыргызско-таджикской границе характеризуется как стабильная.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош-Исфана осуществляется беспрепятственно.

Также ведомство отметило, что стороны начали отвод военных сил в пункты постоянной дислокации.