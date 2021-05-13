Журналисты-расследователи ютуб-канала Temirov LIVE рассказали в новом видео, как фейковые аккаунты, связанные с кланом Бакиевых, в соцсетях поддерживают нынешнего президента Садыра Жапарова и его друга — главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам журналистов, для этого они проверили около 2 тысяч аккаунтов и более тысячи комментариев. Так, журналисты нашли в соцсетях «активные призывы вернуть семью Бакиевых»*.

* Курманбек Бакиев второй беглый президент в истории Кыргызстана. Он бежал из страны в Беларусь в 2010 году после Апрельской революции. В Кыргызстане сам Бакиев и его члены семьи заочно приговорены по уголовным делам от нескольких лет до пожизненного заключения.

«Собрав базу данных из сомнительных аккаунтов, мы начали следить за их действиями. Листая публикации фейков и троллей мы обнаружили единый почерк, все они твердят о том, что “Бакиев самый лучший президент”. К примеру 100 публикаций из 500 были сделаны в поддержку Бакиева. А некая Айнура Белекова аж посвятила беглому президенту лирическую поэму», — сообщили журналисты.

Скриншоты с видео Temirov LIVE

Кроме поддержки беглого президента, фейки активно высказываются в поддержку президента Жапарова и главы ГКНБ Ташиева.

Скриншоты с видео Temirov LIVE

Журналисты утверждают, что эти же фейки активно обвиняют в межэтническом конфликте на юге страны в 2010 году* членов временного правительства** и «предлагают вернуть Бакиевых в Кыргызстан».

*С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в течение этих дней на улицах Оша и Джалал-Абада был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение.Тысячи зданий были сожжены, у военных и милиции были захвачены оружие и спецтехника.

По данным международной комиссии во главе с Киммом Кильюненом, которая расследовала эти события, во время конфликта погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Более половины погибших имели огнестрельные ранения.

А по данным минздрава, в результате конфликта погибли 426 человек, ранения получили больше тысячи. Материальный ущерб составил до $2,2 млрд.

** Членами временного правительства были политики, которые стояли во главе Апрельской революции. После свержения власти Бакиевых, Временное правительство самолично взяло на себя функции временной исполнительной власти в стране сроком на полгода. Главой временного правительства была Роза Отунбаева. Также в правительство входили Омурбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев, Азимбек Бекназаров и другие политики.

«Посмотрев эти публикации и комментарии складывается ощущение, что Бакиев основательно готовит почву для своего возвращения», — отметили журналисты.

Фейки в Кыргызстане

Журналисты не раз писали, что известные политики и некоторые партии в Кыргызстане используют армию фейковых аккаунтов, чтобы повысить свою популярность, обелить себя или очернить кого-то.

Эти фейковые аккаунты активно манипулируют общественным мнением и создают ложные дискуссии и ориентиры. В основном армии фейковых аккаунтов активизируются перед большими политическими событиями, таких как выборы и референдум.

По данным журналистов, есть армии фейковых аккаунтов поддерживающие Садыра Жапарова и бывшего зампреда маможни Райымбека Матраимова.

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