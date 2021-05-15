Пресс-служба главы государства сообщила, что Садыр Жапаров назначил экс-главу минфина Адылбека Касымалиева на пост замруководителя администрации президента.

Касымалиев возглавлял Министерство финансов с 2015 по 2018 годы. Также работал на руководящих должностях Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Социального фонда и Министерства экономики. Входит в состав совета директоров ЗАО «ЭкоИсламикБанк»

Ранее в администрацию президента вошли четыре других бывших чиновника. Главой администрации стал Суйунбек Касмамбетов. До этого он работал главой аппарата президента, он известен как сотрудник парламента с более чем 20-летним стажем, в парламенте на разных должностях он с 1995 года.

Его первым заместителем стал Медербек Сатыев. После октябрьских событий Жапаров назначил его первым заместителем руководителя аппарата президента.

Заместителем руководителя администрации стал Бектур Зулпиев. Его Жапаров в октябре 2020 года из кресла и.о. президента и премьер-министра назначил заместителем руководителя аппарата президента. До 2005 года Зулпиев был юристом Курманбека Бакиева, которого свергли с поста президента Кыргызстана в 2010 году.

Еще одним заместителем Касмамбетова стал Женишбек Асанкулов. Он был членом кабмина Марипова в должности руководителя аппарата правительства.