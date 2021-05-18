Встреча Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным состоится 24 мая в Сочи. Дату и место встречи двух глав государств назвал Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств в Москве.

Фото: Сайт преиздента России.

По его словам, укрепляются отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном. Об этом он и будет говорить с кыргызским коллегой.

«Наши страны объединяют страницы совместной истории. Мы испытываем взаимное доверие и уважение к друг другу. Россия и Кыргызстан успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи», — заявил Путин.

Верительную грамоту Путину вручила и посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат. Она была назначена на эту должность 22 февраля 2021 года.

Гульнара-Клара Самат. Фото: Сайт президента России. Гульнара-Клара Самат стоит восьмая слева.

Пресс-служба аппарата президента Кыргызстана 17 мая сообщила, что Жапаров самоизолировался «ввиду предстоящих поездок за рубеж».

Россия и конфликт на кыргызско-таджикской границе

На границе Кыргызстана и Таджикистана 28-30 апреля произошел вооруженный конфликт. Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. По данным издания «Радио Озоди» 6 мая власти Таджикистана сообщили, что в результате конфликта погибли 19 таджикистанцев и 87 получили ранения.

В конфликте также пострадала инфраструктура приграничных сел: разрушены более 100 жилых домов, сгорели школы, детские сады и другие здания.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в инициации конфликта.

В ходе событий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в решении конфликта Кыргызстана и Таджикистана.

После приграничный конфликт с Путиным обсудил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он прибыл в Москву с рабочим визитом 9 мая. Тогда на встрече с главой России, Рахмон подчеркнул «твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров». Тогда в пресс-службе Кремля заявляли, что встреча Путина с Жапаровым не запланирована.

На следующий день, 10 мая, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова и президента России Владимира Путина. Они обсудили вопросы сотрудничества и конфликт на кыргызско-таджикской границе. Путин заявил, что Россия готова оказать Кыргызстану помощь в преодолении гуманитарных последствий конфликта.

Тогда и стало известно, что главы двух стран договорились о встрече в конце мая. Во время визита Жапарова они рассмотрят вопросы евразийской экономической интеграции, а также работу в рамках ОДКБ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Планируется и обсуждение мер по борьбе с коронавирусом, в том числе поставки в российской вакцины в Кыргызстан.