Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что бывшего министра цифрового развития Азамата Дыйканбаева заключили под стражу на два месяца.

По информации суда, Дыйканбаев пробудет в СИЗО ГКНБ до 20 июля 2021 года. Такое решение суд принял 20 мая.

Азамат Дыйканбаев был задержан 20 мая сотрудниками ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. В этот же день президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Дыйканбаева с должности зампредседателя кабинета министров — министра цифрового развития.

По версии ГКНБ, ранее к ним обратился представитель иностранной компании, которая реализует второй этап проекта «Безопасный город».

Представитель компании сообщил ГКНБ о вымогательстве взятки за решение вопроса в пользу продления срока исполнения договора по проекту.

Почти всю карьеру Дыйканбаев работал на различных должностях в отрасли связи и информационных технологий. Министром цифрового развития его назначили 5 мая этого года.

Место Дыйканбаева на должности главы цифрового развития занял Дастан Догоев, который ранее занимал пост главы Госрегистрационной службы, однако ушел с этой должности ради учебы в Гарвардском университете.