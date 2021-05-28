Фото: Пресс-служба президента

28 мая президент Садыр Жапаров ознакомился со ходом строительства автодороги Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай. Цель дороги — обеспечить путь в село Ак-Сай в объезд Таджикистана. Старая дорога, которая соединяла села Ак-Сай и Мин-Булак, проходит в непосредственной близости от кыргызско-таджикской границы.

«Длина дороги Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай составляет 48 км. На данный момент начаты работы на 7 км дороги. Подготовлены проектно-сметная документация по строительству», — сообщили в пресс-службе президента.

Во время столкновений на кыргызско-таджикской границе в конце апреля таджикские войска открыли огонь по кыргызским автомобилям на дороге Мин-Булак — Ак-Сай. Таджикская сторона также заблокировала участок Торт-Кочо автодороги Баткен-Исфана.

В полпредстве Баткенской области заявили, что новая дорога обеспечит альтернативный маршрут из Мин-Булака через район Чорго в Ак-Сай, затем в Ак-Татыр и Самаркандекский айыл окмоту, а также в Лейлекский район. Они также отметили, что статус дороги — стратегический.

Соглашение о строительстве дороги Хожаи Аъло — Ворух

6 мая стало известно о строительстве альтернативной дороги из Таджикистана в Кыргызстан, и далее в анклав Ворух. Дорога должна соединить анклав Ворух и село Хожа Аъло Исфаринского района. Ее построят за счет бюджета Кыргызстана и Таджикистана, но использовать и обслуживать будет только таджикская сторона.

Статус дороги будет определен на основе двустороннего соглашения. Распространившаяся информация о соглашении вызвала в обществе бурные обсуждения. Большинство были против строительства дороги.

Губернатор Баткенской области Султан Айжигитов тогда сказал, что если выдадут разрешение на строительство дороги, то это и будет считаться коридором. Одним большим анклавом могут стать половина Баткенской области, Лейлекский район, город Сулюкта.

Поначалу президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев хранили молчание. 6 мая, во время встречи с жителями села Максат в Баткене, когда он объявил о соглашении, двое молодых людей задали вопрос президенту. Вопрос касался выдачи участка для строительства дороги. В ответ Садыр Жапаров назвал молодых людей провокаторами.

Он также отрицал, что дорога будет коридором в Ворух, заявив, что «дорога будет принадлежать Баткену». Позже председатель ГКНБ заявил, что «в документе четко указано, что дорога находится под контролем Баткенской области».

«Дорога восточнее села Капчыгай Баткенского района используется гражданами Таджикистана. В документе четко указано, что дорога находится под контролем Баткенского района. Его статус будет определен отдельным межправительственным соглашением », — сказал он.