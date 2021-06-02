Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил журналистам в Джалал-Абаде, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана.

По его словам, никакого политического преследования в рамках уголовного дела по Кумтору нет.

«Мы обязаны привлекать к ответственности всех, кто причастен к преступлениям. И мы выполняем свои обязанности. Там премьер-министры, спикеры, депутаты, большие чиновники. Более того, вероятно, мы будем привлекать даже некоторых бывших президентов, так как они имеют прямое отношение к этому», — сказал он.

Также он также, что последние 25 лет чиновники «стали марионетками в вопросе Кумтора», но теперь такого не будет.

«Сегодняшняя власть во главе с президентом Садыром Жапаровым не будет марионеткой в руках Кумтора, мошенников и коррупционеров», — заявил глава ГКНБ.

Ранее лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что последние громкие задержания по Кумтору связаны с подготовкой к международным судам, так как там необходимо доказать, что президенты, чиновники и главы правительств занимались коррупцией при принятии соглашений с «Кумтором».

«Если мы придем с этими доказательствами в суд, мировая общественность выразит свою отрицательную позицию из-за имевшей место коррупции. Поэтому сегодняшние задержания нужно рассматривать не как месть или пиар, а как укрепление доказательной базы», — сказал Текебаев.

Бывшие и эксы

В Кыргызстане за годы независимости сменились уже пять президентов — Садыр Жапаров шестой. Разработка Кумтора канадской компанией началась в 1996 году. Таким образом подозреваемыми могут стать все прошлые президенты.

Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева

Однако у двоих имеется статус неприкосновенности — у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой. При этом, как показывает практика, статус экс-президентов можно отнять.

Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Курманбек Бакиев

Так, в 2019 году Алмазбек Атамбаев был лишен статуса экс-президента и осужден по нескольким уголовным делам. Сейчас он находится в колонии.

Он вместе с Асылбеком Жапаровым готовил соглашение с «Кумтором» в 2007 году. Кроме того, при правлении Атамбаева в 2017 году золоторудной компании разрешили вести разработку на ледниках Давыдов и Лысый, против чего протестовали экологи.

Также при правлении Атамбаева, в 2012 году, правительство Бабанова отменило решение прежних властей о предоставлении для разработки золота дополнительных 16 тысяч 330 гектаров. Ранее разработка велась на 10 тысячах гектарах. Бабанова задержали по делу о Кумторе.

Уже при правлении Сооронбая Жээнбекова, в 2019 году, земли на разработку вернули. Тогда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, утверждающее реестр участков недр общегосударственного значения — в нём площадь месторождения Кумтор составляет 26 тысяч 320 гектаров. Он уже задержан по делу о Кумторе.

Курманбек Бакиев и Аскар Акаев

Первый и второй президенты находятся не в Кыргызстане — они тоже лишены статуса «экс». Они были свергнуты и сбежали — первый в Москву, другой — в Минск. Против них возбуждались уголовные дела, кыргызские власти не раз добивались их экстрадиции, однако они все еще находятся на свободе, а все сроки они получали заочно.

В 2003 году при Акаеве было принято первое соглашение по реструктуризации Кумтора. Недавно глава госкомисии по проверке работы рудника Акылбек Жапаров обвинил его в том, что в этом соглашение условия для Кыргызстана были плохими.

Однако Акаев ответил, что при принятии этого соглашения Акылбек Жапаров играл активную роль, но ничего против этого документа тогда не говорил. По его словам, соглашение 2003 года было лучше, чем документ 2009 года.

Курманбек Бакиев в свою очередь заявил, что Акаев забывается — документ 2003 года был ужасным, поэтому его пришлось доработать. При Бакиеве было заключено соглашение 2009 года, которое также подвергают критике его оппоненты.

Акаев утверждает, что отправил в спецфонд 86 миллионов долларов (по другой информации — порядка 84 миллионов), полученных от «Кумтора» — и что эти деньги исчезли при Бакиеве. Соратник Бакиевых, юрист Алексей Елисеев утверждает, что деньги пропали при Временном правительстве, после побега Бакиева из страны — то есть в год правления Розы Отунбаевой.

Все бывшие президенты и люди из их окружения, комментируя вопрос «Кумтора», настаивают на своей невиновности, успехах соглашений, принятых при них, а винят своих предшественников или следующих глав Кыргызстана. Также они критикуют Акылбека Жапарова — он был в комиссии по «Кумтору» и при Акаеве, и при Бакиеве, и при Садыре Жапарове.